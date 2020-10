Andrés Marranzini: Marca País es más que un logo

Santo Domingo.-El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), Andrés Marranzini, informó este lunes que a pesar de la polémica generada por las acusaciones de plagio del logo desarrollado para la estrategia de "Marca País", reconoce que se hizo un gran esfuerzo detrás de la campaña.

“Me consta que es el tercer esfuerzo, el logo nadie lo conocía, a mí no me molesta lo de la República Dominicana del mundo; cuando un inversionista invierte en RD, termina diciendo que se siente dominicano, si todo el mundo que viene aquí se siente en casa, y el que pone dinero se siente en su casa, al final el mensaje pues no es tan descarado”, comentó.

El ejecutivo informó que lamentó que el ruido haya empañado el trabajo que conllevó detrás el desarrollo de la campaña, al tiempo que aclaró que “RD lo tiene todo” es el eslogan publicitario en materia turística.

“Marca país es más que un logo, no es malo que esas cosas ocurran, nos consta que habían hecho ejercicios de marca país, que pena que todo ese ruido empañó eso porque la verdad fue un trabajo muy bonito; RD lo tiene todo es nuestro eslogan publicitado en materia turística, lo que tenemos ahora es una herramienta de protección y contingencia”, expresó.

Sobre reactivación en sector turístico

Respecto a la reactivación del sector turístico, Marranzini expresó que de momento la evolución del sector no es en su totalidad gratificante porque viene de la mano con el pronóstico de la pandemia a nivel global.

“La evolución no va en el camino que habíamos estimado por lo que vemos en la prensa internacional, la evolución no es buena y nos preocupa a mediano plazo(…),estamos trabajando los tour operadores con Rusia, necesitamos a Alemania y Canadá para lograr los números que estamos proyectando”, narró.

Respecto a su posición sobre la eliminación o no del toque de queda expresó, “Nuestro principal logro son los números que estamos manejando con el tema de COVID-19, cualquier cosa que determinen las autoridades sanitarias que sea necesario para proteger, nosotros lo apoyamos”.

Por: Lucia Montes de Oca