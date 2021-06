El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, desvinculó al presidente Luis Abinader del impedimento de salida al exprocurador Jean Alain Rodríguez, alegando que ese tema le compete al Ministerio Público.

“Yo soy un profesional del derecho y un ciudadano que aboga por el cumplimiento de la ley y respeto a los derechos. Lo que haya ocurrido con el ex procurador es un tema que compete al Ministerio Público y yo en este momento no conozco los detalles y mucho menos si hubo orden o no para ese impedimento”, expresó durante una entrevista en el programa el Sol de los Sábados

Recordó que el presidente al momento de jurarmentar a la procuradora Miriam Germán y Yeni Berenice les dijo ustedes solo tienen que obedecer a las leyes y a los códigos

Ayer el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificó como una violación a los derechos humanos el impedimento de salida en el día de ayer al exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez.

“El impedimento de salida del país es una medida de coerción que, como todas las demás, solo puede ser impuesta mediante una resolución judicial, motivada y escrita, por lo que ni el Ministerio Público ni la Dirección General de Migración tienen facultad para imponer esta restricción al libre tránsito", sostuvo la organización política mediante una nota de prensa.

Indicó que las informaciones que tiene es que el presidente Luis Abinader instruyó al Ministerio Público a descontinuar la "mala práctica" de imponer impedimentos de salida sin autorización judicial a ciudadanos dominicanos.

Precisó que la medida demuestra que la mala práctica no ha cesado y continúa “El Partido de la Liberación Dominicana reconoce el derecho que tiene el Ministerio Público de realizar todas las investigaciones que estime de lugar, pero exige que las mismas se hagan observando el respeto al debido proceso y respetando los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos”, concluye