Antonio Marte dice plataformas digitales de taxis sirven para lavar activos

Santo Domingo - El senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, se se refirió el día de hoy a la medida que regulará a los servicios de transporte que operan en el país a través de plataformas tecnológicas.

Denunció que las plataformas de taxis son utilizadas para cometer delitos, como lavado de activos.

Dijo que esos taxistas producen más de RD$60,000 y RD$70,000 mensuales, cantidad que va a otro país a través de una tarjeta de crédito.

Explicó que a los chóferes les devuelven el 35%, el cual no paga ningún tipo de impuesto.

El también senador por Santiago Rodríguez, sostuvo que contrario los operadores de taxis tradicionales, las plataformas digitales de taxis no pagan impuestos.

“Todos los transportistas debemos pagar impuestos aquí, más de RD$22,000,000 pagamos los transportistas en el país y ellos (plataformas tecnológicas) no pagan, ni tienen una nómina, no liquidan a nadie y no tienen una oficina, teléfono ni nada”, sostuvo.

Citó que pueden existir otras irregularidades que a su juicio pueden repercutir en un posible desvío de fondos de hasta 3 mil millones.

Indicó que estas asociaciones no trabajan acogidas bajo la ley 63-17 sobre movilidad y transporte terrestre.