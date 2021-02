Apresan a cantante urbana “La Real Musa” por muerte de “MC Yow”

San Francisco de Macorís.- La Policía Nacional apresó a la rapera Natasha Suriel, conocida en el mundo de la música urbana como “La Real Musa”, quien está vinculada a la muerte de su colega Joel Duran, conocido como “MC Yow”, ayer domingo, en la Urbanización La Castellana de San Francisco.

Sin embargo, la intérprete de “Americana” y “Mi chelito” se desliga del caso y asegura que estaba en el vehículo de donde fue tiroteado, pero que no sabía que iban matar a quien llama “mi loco”.

“Yo no tengo nada que ver con eso, simplemente me monté en la guagua, me dijeron: vamos hacer una diligencia. Fue con mi consentimiento que me monté, pero a mí nadie me va acusar de ese muerto porque él es mi amigo”. Aseguró “La Real Musa”.

Relató que los que dispararon contra “MC Yow” lo ubicaron previamente vía telefónica haciendo pasar “por una muchachita”.

La Policía identificó a Kelvin Ramon Compres Taveras, alias "Burente", de 39 años de edad, conductor del vehículo; Alfredo Claces Flores, Barbara Reyes Taveras y otra persona conocida solo como "Ñoña" o "La Ingeniera", como los presuntos participantes.