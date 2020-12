Apresan en Barahona haitiano que violó niña de 8 años e intentó matarla con chilena

BARAHONA.- La Dirección Regional Sur de la Policía informó el apresamiento en un pueblo de esta provincia de un haitiano, de 34 años, acusado de la supuesta violación sexual de una niña de 8 años, a la que luego intentó matar con una escopeta chilena, cuando está contó lo ocurrido.

La institución del orden señala que la niña, cuyo nombre omitimos por razones de ley, le contó a su madre que hace alrededor de un mes en el hombre la invitó a buscar leña, pero que cuando estaban en un monte esté le bajó los panties, la tiró por la fuerza al suelo y la violó.

Explica la uniformada que la menor contó que el haitiano le pidió que no dijera nada a persona alguna de lo ocurrido y que le hería un regalo.

Pero la niña no pudo aguantar y contó lo sucedido a su madre, la cual puso el caso en conocimiento de las autoridades, por lo que el hombre fue a la casa a matarla con una escopeta de las denominadas "chilenas", acción que no materializó por la intervención de una persona que le suplicó que no lo hiciera, siendo apresado de inmediato por agentes policiales.

Para preservar la moral e integridad de la menor violada, omitimos los nombres del supuesto violador, de la madre de la niña, sus direcciones y del lugar donde aconteció el caso.

El caso está siendo tratado por la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, mientras que se llenan los trámites de lugar para poner el haitiano a disposición de la justicia en las próximas horas.