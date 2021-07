El Senado de la República aprobó una resolución que reconoce al doctor Tirso Mejía Ricart Guzmán, por su trayectoria profesional y de servicio público en favor del bienestar de los dominicanos.

Esta iniciativa es propuesta por el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria.

El proyecto refiere que reconocer al doctor Tirso Mejía Ricart Guzmán, por su destacada trayectoria personal y profesional en el Estado; por su pulcritud, transparencia, honestidad y por ser un referente moral para el pueblo dominicano.

Los senadores sancionaron, además, la resolución que reconoce de manera póstuma a Wilfredo Eduardo Soto Rodríguez (Willie Rodríguez), por sus invaluables aportes a la radiodifusión dominicana, a la democracia, a la solución de problemas sociales y a la libertad de expresión, convirtiéndose en un ejemplo de trabajo, esfuerzo y dignidad humana para presentes y futuras generaciones.

La iniciativa

La misma señala en su considerando segundo que Wilfredo Eduardo Soto Rodríguez, también llamado La Leyenda, tuvo sus inicios en la radio hacia 1963, cuando con 14 años de edad construyó con ayuda de su padre una pequeña emisora o pasadiscos a la que ellos llamaron Radio Juventud y después, con su pasión, trabajó en Ondas del Valle y Radio Santa María, ambas de La Vega, y en Radio Merengue y Onda Tropical, en San Francisco de Macorís.

Esta iniciativa fue propuesta por los senadores; Félix Bautista Rosario (San Juan); Eduardo Estrella (Santiago); Santiago José Zorrilla (El Seibo); Lía Díaz Santana (Azua); Melania Salvador Jiménez (Bahoruco); David Sosa (Dajabón); Faride Raful (Distrito Nacional); Carlos Gómez (Espaillat); Dr. Cristóbal Castillo (Hato Mayor).

El Dr. Bautista Antonio Rojas Gómez (Hermanas Mirabal); Lic. Valentín Medrano (Independencia); Virgilio Cedano (La Altagracia); Iván Silva (La Romana); Alexis Victoria (María Trinidad Sánchez); Lenin Valdez (Monte Plata); Dionis Sánchez (Pedernales); Milcíades Franjul (Peravia); Pedro Catrain (Samaná); Franklin Rodríguez (San Cristóbal); José del Castillo Saviñón (Barahona).

También Franklin Peña (San Pedro); Lic. Ricardo de los Santos (Sánchez Ramírez); Antonio Marte (Santiago Rodríguez); Antonio Taveras Guzmán (Provincia Santo Domingo); Eddy Nolasco (Valverde) y Ginnette Bournigal de Jiménez (Puerto Plata); y Ing. Ramón Rogelio Genao Durán (La Vega).

De igual manera fue sancionada la resolución que solicita la intervención inmediata de la Autopista Duarte, desde el kilómetro 9, en Santo Domingo, hasta la ciudad de Santiago de los Caballeros, en ambas direcciones, declarar de alta prioridad para el país la urgente reconstrucción de su capa de rodadura, los drenajes, señalización horizontal y vertical y la iluminación de la misma, por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), iniciativa propuesta por el senador Dr. Bautista Antonio Rojas Gómez (Hermanas Mirabal).

Única lectura

También fue conocido en única lectura el contrato de préstamo suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de setenta millones de dólares con 00/100 (US$70,000,000.00), para el financiamiento del programa de mejoramiento de la Educación y Formación Técnico Profesional de INFOTEP.

La presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Senado de la República, Faride Raful (Distrito Nacional), presentó al Pleno senatorial un informe favorable de la pieza legislativa.

El mismo ya fue sancionado por la Cámara de Diputados y permanecía desde el 2018 en las cámaras legislativas.

El proyecto explica que estos recursos están dentro del presupuesto del 4 % para la educación y del Presupuesto del Ministerio de Educación (MINERD).

La pieza señala, además, que estos recursos serán utilizados para cambiar 50 liceos a politécnico con especialidad en las artes y talleres técnicos.

Proyecto de ley

En la sesión de este martes los legisladores sancionaron en primera lectura el proyecto de Ley que designa con el nombre de “Pastor Abad Carpio Sosa”, la calle B de la urbanización Ensanche La Hoz, del sector Villa Nazaret, municipio La Romana, provincia La Romana, iniciativa propuesta por la Cámara de Diputados.

De igual manera, el proyecto que declara la provincia María Trinidad Sánchez como provincia Ecoturística, iniciativa propuesta por el senador por la misma provincia, Alexis Victoria.

Los senadores sancionaron varias iniciativas en segunda lectura, entre las que figura el proyecto que declara a Las Marimantas de Yerba Buena, patrimonio Folklórico de la nación dominicana, iniciativa propuesta por el senador Dr. Cristóbal Castillo (Hato Mayor).

Además, el proyecto que declara la Procesión de la Divina Pastora como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana y la Iglesia Divina Pastora como Patrimonio Monumental, iniciativa propuesta por el vicepresidente del Senado de la República, Santiago José Zorrilla (El Seibo).

Asimismo, el proyecto que declara la provincia El Seibo como Polo Turístico, iniciativa propuesta por el vicepresidente del Senado de la República, Santiago José Zorrilla (El Seibo).

También los senadores aprobaron en primera lectura el proyecto de Ley que designa el Teleférico de Puerto Plata con el nombre de “Teleférico de Puerto Plata, Dr. Joaquín Balaguer”, iniciativa propuesta por la senadora Ginette Bournigal de Jiménez (Puerto Plata).

Además, el proyecto mediante el cual se designa al Palacio de Justicia del municipio de Bonao con el nombre del destacado jurista dominicano Dr. Pedro Eusebio Romero Confesor, propuesta por los senadores Antonio Marte (Santiago Rodríguez) y Héctor Acosta (Monseñor Nouel).

Igualmente, fue sancionado el proyecto de Ley para desafectación de una porción de terreno ubicado en el municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, el solar No. 02 de la manzana No. 5453, del Distrito Catastral No. 01, ubicado en el municipio Santo Domingo Norte, con una extensión superficial de 9,470.77 metros cuadrados, iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo.

En los trabajos legislativos de hoy los senadores sancionaron en única lectura la Adenda número 5 al contrato de Fideicomiso para la construcción de Viviendas de Bajo Costo en la República Dominicana (FIDEICOMISO VBC-RD), suscrito ente el Estado Dominicano y la Fiduciaria Reservas S.A., el 13 de mayo del 2021, para aportar al Patrimonio Fideicometido 31 inmuebles propiedad del Estado, con el propósito de desarrollar el proyecto de la ciudad Juan Bosch en la ciudad de Santiago, remitida por el Poder Ejecutivo.

También fue sancionada la resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader, la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y un Centro Regional de Estudios Técnico-Profesionales, en la provincia El Seibo, iniciativa propuesta por el vicepresidente del Senado de la República, Santiago José Zorrilla (El Seibo).

En la sesión de hoy los senadores aprobaron la resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al ministro de Obras Públicas a hacer los estudios correspondientes para la reconstrucción del camino vecinal Las Tunas-Las Palmillas, del municipio Hato Mayor del Rey, provincia Hato Mayor, así como el badén sobre el río Cibao, iniciativa propuesta por el senador de la misma provincia, Dr. Cristóbal Castillo.

Además, la resolución que solicita la construcción del edificio que alojará al Centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Neyba, provincia Bahoruco, iniciativa propuesta por la senadora Melania Salvador Jiménez (Bahoruco).

Igualmente, la resolución que solicita a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), a Liga Municipal Dominicana y a la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) observar las disposiciones de la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de fecha 21 de febrero de 2017, iniciativa propuesta por el senador Lic. Ricardo de los Santos.

Del mismo modo, fue aprobada la resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader, que disponga de la inclusión en el Presupuesto General del Estado para el año 2022 la reconstrucción de la carretera Moca-Monte de la Jagua-Aeropuerto Internacional del Cibao, iniciativa propuesta por el senador Carlos Gómez (Espaillat).

Previo al inicio de la sesión de este jueves, el presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, solicitó a sus pares guardar un minuto de silencio por el presidente de Haití, Jovenel Moïse, el locutor Wilfredo Eduardo Soto Rodríguez (La Leyenda Willie Rodríguez) y la señora Francisca Jiménez Mateo, tía de la senadora por la provincia de Bahoruco, Melania Salvador Jiménez, fallecidos en esta semana.

Durante el turno de ponencias, el senador Virgilio Cedano (La Altagracia) resaltó la importancia de ir desmontando gradualmente las medidas restrictivas como el toque de queda, producto del avance que se ha tenido en el control la pandemia del covid – 19. “Un país semi paralizado no puede crecer”.

El Dr. Bautista Rojas Gómez (Hermanas Mirabal) pidió al Gabinete de Salud colocarse delante de la pandemia para no retroceder en los avances logrados y les sugirió estar alerta para que entre octubre y noviembre la tasa de contagios sea menor al 10 % y la cobertura de vacunación sea sobre 70 % con las dos dosis.

Faride Raful (Distrito Nacional) defendió la transparencia en las contrataciones de vacunas.

Sostuvo que se han negociado y ejecutado directamente por el Estado dominicano con las farmacéuticas o a través de mecanismo Covax.

Agregó que gracias al Plan de Vacunación, la República Dominicana tiene más de 5 millones de vacunados con las dos dosis.

En otro orden, David Sosa (Dajabón) pidió al ministro de Obras Públicas continuar la reparación de las carreteras Punta Rucia - Monte Cristi, Mata de Santa Cruz – Copey y otros tramos viales de su provincia que se encuentran en mal estado.

Milcíades Franjul (Peravia) recordó los aportes profesionales y las cualidades humanas de Willie Rodríguez, director de la emisora Z-101, “estuvo en todas las luchas de nuestra provincia”.

Antonio Marte (Santiago Rodríguez) advirtió que dentro de poco tiempo no se podrá transitar en las principales ciudades del país por el aumento de los tapones. También reclamó el apoyo del Gobierno para los choferes.

José del Castillo Saviñón (Barahona) pidió rendir el justo homenaje que como Padre de la Patria merece Francisco del Rosario Sánchez cada 4 de julio, fecha de su fusilamiento, así como rescatar del olvido a los otros mártires que cayeron con él.

Dionis Sánchez (Pedernales) pidió al presidente de la República respaldar a los productores de plátanos de Oviedo, cuyas plantaciones fueron afectadas por el paso de la tormenta Elsa por suelo dominicano la semana pasada.

Ginnette Bournigal de Jiménez (Puerto Plata) resaltó con júbilo la llegada a esa provincia del primer crucero después de la pandemia.