Autoridades presentan logros de "Mi País Seguro"

A ocho meses de haberse iniciado la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro” en el barrio Cristo Rey, el liderazgo religioso, social y empresarial del sector elogiaron los resultados obtenidos por esta iniciativa, de la cual el Ministerio de Interior y Policía (MIP) dio a conocer sus principales logros.

Durante un acto encabezado por el ministro de Interior, Jesús Vásquez Martínez; el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNDC), y demás autoridades del Gobierno, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián y el padre Carlos Manuel Patiño Rojas de la Iglesia de Cristo Rey, destacaron los beneficios alcanzados por la barriada tras la implementación de “Mi País Seguro”.

“Yo puedo asegurar ante el hombre y ante Dios, que en los últimos 6 meses la delincuencia ha disminuido en Cristo Rey, lo afirmó porque a mi clínica es que van a parar esos delincuentes heridos y durante ese período no ha ido ni uno”, resaltó.

Al bendecir el acto, el párroco Patiño Rojas dijo que esta actividad se ha preparado para continuar este programa que se ha iniciado hace un tiempo, con el objetivo de lograr la seguridad ciudadana en Cristo Rey.

“Es un proceso y por ser un proceso, conlleva diferentes etapas y esta es la segunda que vamos a iniciar, las estrategias integrales para desarrollar estos programas que van a continuar y ayudar a garantizar la seguridad ciudadana de nuestro sector de Cristo Rey. Hemos mejorado y crecido, pero todavía debemos continuar trabajando para recoger los frutos deseados en este proyecto que va a ayudar a mejorar la calidad de vida de este sector”, manifestó.

Ningún gobierno ha hecho más por Cristo Rey

De su lado, el ministro Vásquez Martínez afirmó que, partiendo de los logros obtenidos, ningún gobierno ha hecho más por Cristo Rey, que el del presidente Luis Abinader.

Al detallar los alcances de la iniciativa, reveló que como punto luminoso puede destacar la recuperación de más de 800 armas de fuego ilegales, el registro de 88,352 motocicletas, así como la iluminación por parte de Edesur de las principales calles y avenidas, al igual que Obras Públicas realizó el asfaltado y reparación de las más importantes vías, en tanto que la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP) remodeló el Club Los Cachorros.

Agradeció también el apoyo recibido de las distintas agencias del Gobierno que trabajaron como un solo equipo para impulsar el mejoramiento en todos los órdenes de la comunidad de Cristo Rey, en la capacitación de sus niños, adolescentes y jóvenes, en la habilitación de áreas deportivas y de recreación sana, así como en la optimización de los servicios básicos.

La Mujer

Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, señaló que este proyecto piloto “Mi País Seguro” efectivamente está propiciando un proceso para llevarle seguridad y bienestar a Cristo Rey, atacando los hechos que generan violencia. “Estamos trabajando arduamente para que los dominicanos puedan vivir en condiciones de seguridad, no será fácil, porque lo que hemos encontrado no se resuelve en un par de meses, ya que es un descuido muy grande por parte de las pasadas autoridades que no se ocuparon de Cristo Rey, pero eso ha cambiado”, apuntó.

DNCD

El vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNDC, aseguró que el organismo seguirá implementando programas que permitan tener un país libre del uso y venta de sustancias controladas. “Hemos concientizado a cientos de niños, adolescentes y jóvenes a través de programas de orientación. Además, se han intervenido varías canchas y se han acondicionado la estructura de instalaciones deportivas, con el objetivo de mantenerlos concentrados en una vida sana y libres del uso de sustancias controladas”, dijo.

Fiscal

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, consideró que el ministro Vásquez Martínez ha hecho un arduo trabajo para que todo este plan sea un éxito, se puedan prevenir los delitos y que los ciudadanos vean la presencia de las autoridades y los agentes del orden, para que la seguridad ciudadana sea una realidad. “Continuar con este programa es un compromiso, esto es algo que llegó para quedarse y lo más importante para la Fiscalía ha sido que en materia de violencia de género, lo que hemos atacado fuertemente y seguiremos trabajando es la prevención de los delitos y el seguimiento a las víctimas. Le daremos a la comunidad de Cristo Rey la justicia que merece”, garantizó.

En la actividad también participaron la senadora Faride Raful, así como el liderazgo de más de 50 organizaciones comunitarias y representativas del sector, entre las que se encontraban el empresario Ramón Álvarez, el presidente de la óptica Oviedo, doctor Juan Oviedo, entre otros, quienes coincidieron en señalar que, fruto de la implementación del proyecto piloto “Mi País Seguro”, la barriada respira nuevos aires, ya que de todas las acciones prometidas la mayoría ya han sido cumplidas y las otras están en vías de desarrollo.

Aumento salarial

El ministro de Interior y Policía afirmó que este 2022 los policías percibirán un amento salarial de un 40%, el cual estará dividido en dos etapas. Ese incremento forma parte del compromiso del presidente Luis Abinader de llevarle el salario mínimo de los policías dominicanos a un equivalente de 500 dólares.