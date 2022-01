Affleck confesó que filmar la “Liga de la Justicia” fue la “peor experiencia”

En una reciente entrevista con Los Angeles Times, Ben Affleck se sinceró sobre los momentos más difíciles que vivió en su vida personal y laboral. Entre los momentos que discutió estuvo su anuncio de 2017 de que ya no dirigiría “The Batman”, la película dirigida por Matt Reeves que marcará el debut de Robert Pattinsoncomo el superhéroe.

Después de que el ganador de dos premios Oscar de 49 años explicara que se había dado cuenta de que quería centrarse en las opciones profesionales que lo hacen feliz, en lugar de tratar de complacer a los demás, señaló: “Dirigir a Batman es un buen ejemplo. Lo miré y pensé: ‘No voy a ser feliz haciendo esto’. A la persona que hace esto le debería encantar“.

“Se supone que siempre debes querer estas cosas, y probablemente a mí me hubiera encantado hacerlo a los 32 años o algo así. Pero fue el punto en el que comencé a darme cuenta de que no valía la pena. Es un beneficio maravilloso reorientar tus prioridades”, añadió.

Affleck continuó diciendo al diario que la “Liga de la Justicia” de 2017, en la que repitió su papel de Batman, fue “el punto más bajo” de su carrera. Mientras enumeraba las razones por las que fue un rodaje difícil para él, el actor citó al director Zack Snyder que se fue de la película después de la muerte de su hija Autumn en mayo de ese año. Joss Whedon, a quien Affleck no mencionó por su nombre en la entrevista, reemplazó a Snyder.

“Realmente fue la Liga de la Justicia el punto más bajo para mí”, recordó Affleck, que volverá al papel de Batman por última vez en “The Flash”.

“Esa fue una mala experiencia debido a la confluencia de cosas: mi propia vida, mi divorcio, estar demasiado lejos, y luego la tragedia personal de Zack y la nueva filmación. Simplemente fue la peor experiencia. Fue horrible”, dijo Affleck.

“Ese se convirtió en el momento en el que dije: ‘Ya no voy a hacer esto’”, agregó.

Dirigida por el argentino Andy Muschietti, “The Flash” se perfila como uno de los mayores acontecimientos cinematográficos de 2022. Si no hay cambios de última, su estreno tendrá lugar el próximo 4 de noviembre.

Affleck le dijo a la revista GQ en marzo de 2020 que “realmente amo” interpretar al superhéroe en “Batman v Superman: Dawn of Justice” de 2016, pero que la “Liga de la Justicia” enfrentó “un problema tras otro” y lo llevó a sentirse agotado por el personaje.

En declaraciones para el diario The Herald Sun, Affleck confirmó que “The Flash” es la despedida de su interpretación como Batman: “Puso un final realmente agradable a mi experiencia con ese personaje. Nunca he dicho esto, pero quizás mis escenas favoritas en la interpretación de Batman que he hecho están en la película ‘The Flash’”.

En julio de 2020, una de las estrellas de la “Liga de la Justicia”, Ray Fisher, alegó que Whedon había sido abusivo durante el rodaje de la película, y el actor también afirmó que los productores Geoff Johns y Jon Berg permitieron las supuestas acciones de Whedon. Después de una investigación, Warner Bros. anunció en diciembre de 2020 que se habían tomado “medidas”, aunque el estudio no proporcionó más detalles. de acuerdo a The Hollywood Reporter.

El año pasado, HBO Max lanzó un corte del director de cuatro horas de duración, titulado “La Liga de la Justicia” de Zack Snyder.