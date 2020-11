Cambios en vías generan molestia y confusión

Confusión y molestia generó entre los conductores la puesta en marcha de la redirección de vías en el polígono central de Santo Domingo, medida que busca eficientizar la circulación de los vehículos y evitar congestión vial.

Conductores que se desplazaban en diferentes direcciones del Distrito Nacional se mostraron descontentos, desorientados y confundidos al encontrar tramos cerrados y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), los cuales les impedían el paso por las calles donde circulan de manera habitual.

A pesar de que el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) había informado días antes acerca lde as redirecciones en algunas calles de la ciudad, algunos ciudadanos no estaban enterados de los cambios viales, por lo que muchos calificaron la decisión como un desacierto y un “total disparate”. “Esto es un disparate (…) un desastre, no se de quien fue tan descabellada idea”, comentó un ciudadano mientras cambiaba de dirección, para tomar la ruta correcta de la calle Eliseo Grullón que cambió en orientación oeste-este. Ayer, en horas de la mañana hasta cerca del mediodía, los agentes del tránsito permanecían apostados en los distintos puntos donde las vías cambiaron de dirección con la única tarea de hacer cumplir las nuevas normas viales y orientar a los ciudadanos. Para ello, en las calles se colocaron conos.

Los cambios viales del polígono central abarcan 42 calles entre ellas la avenida Máximo Gómez, la John F. Kennedy, Gregorio Luperón y la 27 de Febrero. Por ejemplo, la calle José Ignacio Mañón ahora pasa a ser de una vía y se conecta con la avenida Abraham Lincoln, para evitar los taponamientos que se forman, debido a que las personas se dirigían hacia un reconocido mall de la ciudad.