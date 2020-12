Católicos y evangélicos respaldan al presidente Abinader en apoyo a tres causales

Santo Domingo.- La Alianza Cristiana Dominicana (ACD) respaldó hoy al presidente Luis Abinader por el apoyo público que manifestó a las tres causales en la reciente entrevista al diario español El País, que permiten la despenalización de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la mujer, cuando médicamente está comprobado que el feto es incompatible con la vida y cuando el embarazo es producto de violación o incesto.

En ese sentido, las personas católicas, bautistas, episcopales, evangélicas, metodistas y pentecostales que componen la ACD señalaron que la posición del mandatario dominicano es correcta porque el aborto en tres causales no es un pecado y la Biblia no aborda este tema, por lo que no hay ninguna forma objetiva bíblica o teológicamente de probar que interrumpir el embarazo en estas tres causales sea condenado por Dios, y tampoco debería penalizarse legalmente.

“La Biblia no condena el aborto en las tres causales, la Biblia habla de cómo Jesús amó y respetó a las mujeres. Lo hace en Marcos 5.21-43; Lucas 7.36-50; Juan 8.1-11, entre otros, por lo que es lógico y atinado inferir que en los casos de los embarazos que atentan contra la vida, la salud y los derechos de las mujeres y las niñas, Jesús se habría puesto a favor de ellas y de su derecho a decidir”, expresó Pedro Fernández, biblista y vocero de la Alianza Cristiana Dominicana.

Además, la entidad religiosa señaló que el presidente Abinader tiene razón al expresar que la gran mayoría del pueblo dominicano apoya las tres causales y agregaron que entre esa mayoría se encuentran personas de fe, como demostró la Encuesta Nacional sobre Aborto que evidenció en el caso de los católicos, la mayoría respalda estas tres excepciones: El 79% de los católicos consultados está de acuerdo con la causal vida o salud, el 76% con la causal inviabilidad y 66% con la causal violación o incesto.

Aclararon que la posición de las cúpulas de la Iglesia Católica y Evangélicas no representa la opinión de la mayoría de la feligresía ni de las congregaciones, y recordaron que, aunque hay políticos que no apoyan las tres causales por las amenazas de las élites de las iglesias, en las elecciones pasadas salieron victoriosas las candidaturas que públicamente apoyaron el derecho de las mujeres a decidir.

Al respecto, la ACD llamó a diputados/as y senadores/as a no dejarse chantajear y adoptar una agenda de trabajo a favor de los derechos, la vida y la salud de las mujeres y las niñas dominicanas, despenalizando la interrupción del embarazo en las tres causales en el Código Penal, no en una Ley Especial.

Finalmente, la Alianza Cristiana Dominicana abogó por el principio de laicidad, para no mezclar los asuntos religiosos y de fe, con los asuntos de Estado, algo manifestado por Jesús en Mateo 22, 15-21, cuando dijo: “denle al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios”.