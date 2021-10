Citan al presidente Abinader a comparecer audiencia contra presentación tarjeta

El presidente Luis Abinader y el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, fueron citados a comparecer mañana a la audiencia donde se conocerá un recurso de amparo que busca sea anulada la resolución que establece la obligatoriedad de la presentación de tarjeta de vacunación anti covid-19.

Así lo informó este lunes el abogado Cirilo Guzmán, quien es parte de los juristas que sometieron el amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), al considerar que la disposición de Ministerio de Salud Pública viola los derechos fundamentales de las personas.

Aunque, el togado dijo que la comparecencia del presidente no es necesaria, sino la de sus representantes legales. “Porque él es el jefe de la nación, él es que dicta la política, en este caso sanitaria, que debe el ministro (de Salud) seguir, entonces el ministro tiene que tomar en cuenta y tiene que estar para que no digan que no lo citaron, consabido de qué es el objeto de la acción”, explicó.

Indicó que el presidente Abinader y el ministro Rivera, quienes son la parte recurrida en este caso, fueron notificados tras la Tercera Sala del TSA, apoderada para conocer el recurso, autorizó la citación.

Pero no solo este amparo fue presentado por Guzmán y los abogados Yan Carlos Martínez y Eli Barbi Castro. Esta mañana estaba fijada una demanda de referimiento para que se suspenda la resolución hasta tanto el TSA conozca el fondo del amparo, pero la Presidencia de la Cámara Civil del Distrito Nacional lo declaró inadmisible por un error en la notificación de la parte demandada.

Ante esto, Guzmán dijo que mañana van a solicitar medida cautelar ante la Tercera Sala del TSA.

Los togados han dicho que la resolución del Ministerio de Salud Pública atenta contra varios derechos fundamentales consagrados en la Constitución como el derecho a la libertad y seguridad personal, a la integridad personal, al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad).

También, a principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales.