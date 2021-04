Comité Político del PLD aborda aspiraciones a la candidatura presidencial

Santo Domingo.- Restando unos quince minutos para las cinco de la tarde concluyó la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de este domingo que inició pasada las diez de la mañana conociendo de los informes y propuestas de las diferentes comisiones designadas en la reunión de marzo pasado.

Charles Mariotti, secretario general, al resumir las conclusiones arribadas en el encuentro de unas siete horas con la presencia de 42 de los 45 miembros, resumió las conclusiones a las que se arribó

“Concluimos una reunión con mucha satisfacción porque logramos cumplir con los mandatos del primer encuentro de este organismo realizado el mes pasado en el que se designaron las comisiones que este día presentaron sus informes” declaró Mariotti a los medios de comunicación estando en compañía de Cristina Lizardo, Johnny Pujols, Radhamés Camacho y Domingo Contreras.

En primer término informó del conocimiento de las propuestas de la Comisión de la Línea Organizativa y Electoral del Partido, que incluye la recomposición de las seccionales en el exterior.

Explicó también que todas las propuestas de los Reglamentos derivados de las resoluciones del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina y de los Estatutos se conocieron.

“Estos documentos recibirán los reparos de lugar acorde a las sugerencias y recomendaciones de los miembros de nuestro Comité Político” dijo el secretario general peledeísta, tal y como se reseña en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones.

En la reunión del Comité Político realizada en el gran salón Bienvenido Sandoval, encabezada por su presidente y ex presidente de la República, Danilo Medina, y el secretario general Charles Mariotti; quienes junto al resto de los integrantes del organismo establecieron quórum con las excusas de Karen Ricardo, Juan Ariel Jiménez, y Jaime David Fernández Mirabal.

Junto a Medina y Mariotti, completaron la mesa dirigencial la ex vice presidenta Margarita Cedeño, Temístocles Montás, ex Presidente del PLD y Gonzalo Castillo, pasado candidato presidencial del PLD y aliados.

El Secretario General, resumiendo lo tratado por que el Comité Político dijo que también se conoció de los perfiles que deben reunir las y los titulares de las diferentes secretarías u órgano de trabajo del PLD.

Detalló que los perfiles para cada secretaría tienen sus características esenciales, pero que tienen elementos políticos y profesionales en común.

Adelantó que todos los y las aspirantes a ser titulares de Secretarías serán entrevistados por una Comisión Especial, similar a como se ha hecho en el Consejo de la Magistratura o el Senado para ocupar funciones estatales que están bajo su responsabilidad designar.

Charles Mariotti informó que también se conoció el informe de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, órgano al que se le encomendó estatutariamente la tarea de armonizar el texto de los documentos aprobados por el Congreso, sus Estatutos con las Leyes Electorales (Ley de Partidos y de Régimen Electoral) y Constitución de la República.

“Una reunión bastante fructífera. Realmente una jornada de trabajo que nos dice que el Partido de la Liberación Dominicana está dispuesto a echar el pleito y ganarlo”, concluyó Mariotti su resumen para dar paso a las inquietudes de los periodistas.

Sobre la Cámara de Cuentas

Al responder las inquietudes de los periodistas tras concluir la reunión del Comité Político el Secretario General del PLD declaró que el Senado de la República es el escenario natural para las discusiones para la conformación de una nueva Cámara de Cuentas.

Recordó que como ex senador le correspondió participar en varios procesos de conformación de la Cámara de Cuentas, aludiendo que como en ese momento, ahora no puede dar una opinión particular porque se debe a la vocería del PLD en su condición de Secretario General.

“Ya mi voz no es mi voz, sino la voz de un colectivo”, acotó Mariotti para enfatizar el rol asumido desde que fue elegido por el Comité Central en la segunda fase del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina.

Precisó que como el Senado de la República es el escenario donde constitucionalmente se conforma la Cámara de Cuentas, los senadores peledeístas son los llamados a jugar el rol que les corresponde como tales.

“Vamos a esperar la semana que viene y vamos a estar llevando ese proceso hora a hora y día a día”, enfatizó el Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana.

Al presentarle este tema al Secretario General del PLD los periodistas procuraron su reacción sobre unas declaraciones de Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, cuestionando una posible intervención de la oposición en ese tema.

“Respeto totalmente su opinión. Asumo que ella vive entre santos” comentó Mariotti.

Llamado a los aspirantes a la candidatura Presidencial

En otro orden, ante una inquietud periodística, Charles Mariotti manifestó que el tema de las aspiraciones presidenciales a lo interno del PLD se tocó someramente, haciendo la aclaración que no se trata de candidaturas puesto que previamente hay que agotar la ruta estatutaria para alcanzar tal condición.

“Son pura y simplemente aspirantes, porque no olviden que en el caso nuestro los Estatutos dicen que los precandidatos los hace el Comité Central”, precisó el Secretario General peledeísta.

Charles Mariotti insistió que en los momentos actuales lo que existe a lo interno del PLD, son aspirantes a precandidaturas.

Reveló que en la reunión de este domingo la dirección política les solicitó a los aspirantes que traten de que sus actividades vayan en consonancia con el proceso de reestructuración y renovación aprobado en el recién pasado congreso ordinario.

“Que no se interfiera con las actividades orgánicas. De no bajar la intensidad a las tareas partidarias”, comentó Mariotti para responder una pregunta periodística identificando a siete aspirantes del Comité Político a la presidencia de la República: Margarita Cedeño, Maritza Hernández, ésta del Comité Central, Gonzalo Castillo, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante Baret y Andrés Navarro.

“Asumo que aparecerán más. No son todos los que están ni están todos los que son”, concluyó el Secretario General del PLD su respuesta a los periodistas.