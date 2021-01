Comunicadora Brenda Sánchez analiza varias propuestas televisivas

Destacó que en la política no fue "una niña mimada", como muchos cree, "mi sueldo yo me lo gané con mi trabajo, a mi nadie me dio nada, yo tuve que demostrar que podía"

Santo Domingo.- La comunicadora y exdirectora del Gran Teatro del Cibao Brenda Sánchez, quien recientemente renunció a las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está analizando varias propuestas que la ayudará a activarse más en la televisión local.

Recordó que no ha dejado los medios definitivamente y está trabajando en varios programas porque siempre ha vivido de la televisión.

Pese a la insistencia de elCaribe para que señale los medios y/o programas que le están haciendo ofertas, se negó a identificarlos alegando que es “cabalosa” y que hasta que no tenga alguno firmado no lo revelará.

“Cuando tú quieras que se te dé un proyecto no lo digas, apréndete eso”, aconsejó sin ofrecer detalles.

Lo que sí subrayó es que la han llamado de varios programas, los cuales analiza. Dijo que busca algo que le guste donde se sienta feliz.

Mientras, guarda la esperanza de que llegarán cosas nuevas debido a que la forma de hacer comunicación ha cambiado.

“El ya no estar en la política te abre más ventanas porque la gente ya no te ubica ni en un lugar, ni en otro. Soy una ciudadano normal que se dedicará hacer política comunitaria”, manifestó la presentadora de televisión.

En la actualidad Sánchez participa en los programas “Como en casa”, con el comunicador santiaguero Francisco Vásquez; “Con Brenda” y en “Con los Famosos”.

Durante 8 achos estuvo al frente del Gran Teatro del Cibao de donde dijo que se fue complacida por el trabajo desempeñado.

No tiene problemas con el PLD

Tras su renuncia al partido morado, Sánchez aseguró que no tiene problemas con el PLD y que se siente muy complacida por todo lo que aprendió dentro de esa organización.

Sin embargo, ha tomado la decisión de no estar en ningún partido por este momento, aunque no descartó su regreso en un futuro.

"Simplemente es que entiendo que en este momento de mi vida es para reorganizar mis ideas, de reflexionar, ver si quiero en un futuro estar en campaña o en política, o determinar qué rumbo tomar y eso no descarta ninguno de todos los partidos", explicó Sánchez.

Sin embargo, reconoció que en lo que estuvo haciendo vida política vivió muchos difíciles y destacó que no es "una niña mimada", como muchos cree, "mi sueldo yo me lo gané con mi trabajo, a mi nadie me dio nada, yo tuve que demostrar que podía".