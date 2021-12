La segunda recusación que presentó el general Julio Camilo de los Santos Viola, imputado en el caso Coral 5G, contra la jueza Kenya Romero también le fue rechazada, por lo que la juzgadora ahora podrá conocerle medida de coerción.

La defensa de De los Santos Viola recusó a la jueza la semana pasada alegando que habían interpuesto una querella penal y que por esto no podía conocer la vista.

Al analizar la situación indicó que la recusación no procede ya que, establecieron, los motivos alegados por la defensa no constituyen motivos válidos como causales de recusación y por lo tanto Romero está en capacidad de conocer la audiencia de medida de coerción contra el imputado, quien es el único que no se le ha conocido la vista.

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional estableció que, si bien es cierto que la querella existe, los argumentos que plantearon para la recusación son los mismo que en los que sustentaron la primera que interpusieron contra la jueza el 30 de noviembre y que también le fue rechazada.

Y que, además, que posterior a la recusación decidida y rechazada en noviembre no se ha sobrevenido ninguna actuación por parte de la jueza Romero que pueda dar al traste con algunas de las causales contenidas en el artículo 78 del Código Procesal Penal.

“Es decir que posterior a la recusación anterior que fuera rechazada, esta jueza de cara al proceso no realizó acto alguno, distinto a la fijación de audiencias convocando a las partes para el conocimiento de la medida de coerción, lo que en modo alguno puede inhabilitarla para el conocimiento del proceso en esta etapa preparatoria”, indicó la Sala Penal de la Corte.

Ahora, la jueza Kenya Romero deberá fijar audiencia para conocer la audiencia de medida de coerción a De los Santos Viola, contra quien la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicita que le imponga prisión preventiva.