Santo Domingo - El presidente del Consejo de Administración de CoopMaimón, Ramón Antonio Díaz, afirmó que el rol fundamental de las cooperativas es el aporte social que estas realizan para el beneficio de sus comunidades.

Durante el Desayuno que realiza El Caribe y CDN, Díaz sostuvo que la CoopMaimón hace diversas inversiones con el objetivo de ayudar en el desarrollo de los pueblos.

“Nosotros hacemos inversiones en educación de manera cuantiosa; justamente vamos a estar haciendo entrega de 130 becas para estudiantes universitarios. Es un programa que ya tiene dos años con nosotros. Anualmente se elige una cantidad de estudiantes de todas las oficinas donde nosotros estamos y se le da un apoyo económico para pago de estudios universitarios durante cuatro años”, explicó.

Además, resaltó la inversión en los deportes al decir que la cooperativa patrocina prácticamente todos los eventos deportivos de la provincia Monseñor Nouel.

“Nosotros auspiciamos todo el tema de desarrollo social, apoyo a las comunidades en sus necesidades, a las juntas de vecinos; nosotros hemos construido iglesias, parques y pequeñas plazas. En definitiva, el aspecto social es nuestro mayor fuerte”, explicó Díaz.

Compromiso con la comunidad

Mientras que David Polanco, vicepresidente del Consejo de Administración de CoopMaimón, aseguró que la CoopMaimón tiene un plan de asistencia de ambulancia desde hace 13 años.

“Cuando no existía el Sistema 9-1-1 y cuando los servicios de ambulancias dependían de los políticos que estuvieran en campaña (electoral), nosotros teníamos ese servicio 24 horas establecido con un personal que está ahí para en caso de emergencia”, señaló.

Agregó que CoopMaimón tiene la única funeraria que existe en el municipio Maimón y hasta un servicio de nichos que forman parte de ese plan.

"Esto forma parte del plan funeral, pero aparte de la gente que está inscrita; la mayoría de la gente que atendemos en la funeraria no es ni siquiera socio, porque no vemos que sea socio o no cuando hay que prestarle la funeraria o el carro fúnebre; cuando hay que hacer donaciones o contribuir, o cuando hay que enterrar dignamente un cadáver, ahí estará la cooperativa”, expresó Polanco.

Proyectos sociales

El presidente del Consejo de Administración de CoopMaimón anunció que ya se compraron los terrenos para construir una escuela técnico-profesional, así como la apertura de una escuela de artes con el objetivo de que los niños aprendan sobre pintura, teatro y la cultura de manera general.

“Las cooperativas tienen que hacer impacto social; que de hecho, el sacrificio que hace el Estado al no cobrar impuesto a las cooperativas es justamente para que las cooperativas devuelvan a las comunidades en este tipo de obras que impactan a la gente y que resuelven problemáticas sociales”, manifestó.

Durante el Desayuno de El Caribe y CDN, Díaz y Polanco estuvieron acompañados de Irma Grullón, gerente general.