Corte de pelo, desodorantes y el movimiento de los precios

Santo Domingo.- No fue mucho, pero en enero los servicios de cuidado personal se movieron ligeramente en sus precios. Por ejemplo, el corte de pelo para hombre subió 0.67 %, el lavado y peinado de pelo 0.54 % y los artículos como desodorantes incrementaron 0.88 %.

En el caso de los perfumes, el incremento fue de 0.80 %, la pasta dental 0.47 %, y las rasuradoras 0.80 %. Parece insignificante, y posiblemente lo es, pero que el propio Banco Central los mida, es un indicativo de que merecen ser tomados en cuenta esos rubros, y de que el año 2021 inició moviendo los precios de prácticamente todo lo que se usa y se consume.

El primer ruido con la entrada del año se produjo cuando la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) informó sobre un aumento de precios en los principales insumos para construir.

Y al hacerlo dejó claro que levantar una obra era el pasado año mucho más “cómodo” que ahora, si se parte de la variable de precios. La aritmética lo deja claro si se echa un vistazo a los números de las ferreterías.

Este lunes un informe dado a conocer por el Banco Central de República Dominicana (BCRD) indica que en enero el servicio de transporte registró un incremento de 2.08 %, la gasolina regular subió 4.81 %, la premium 4.80 % y el gas licuado (GLP) para vehículos se elevó en 5.83 %.

En el caso del gasoil, el aumento fue de 4.46 %, debido a los ajustes semanales dispuestos por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en cumplimiento a la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos, y el transporte terrestre en carros públicos subió 2.95 %. El servicio de “motoconcho” subió 1.55 % y el de autobuses de empresas asociadas 2.38 %.

Se produjeron otras alzas. Por ejemplo, las carnes subieron 5.27 %, dentro de las cuales se encuentran el pollo fresco (6.74 %), carne de cerdo (6.93 %), de res (5.04 %), molida de res (6.50 %) y chuleta ahumada (1.35 %). Los incrementos tocaron a los (2.50 %), aceite de soya (2.61 %), arroz (0.76 %), aguacate (9.34 %), caldo de pollo (2.15 %), limones agrios (15.25 %), refrescos (1.05 %) y azúcar morena (1.59 %).

A pesar de esa elevación de costos, vistos uno por uno, el Banco Central informó que el índice de precios al consumidor (IPC) en enero 2021 registró –visto en su conjunto- tuvo una variación de 0.97 % con respecto al mes de diciembre de 2020, mientras la inflación interanual de la serie analítica o referencial asociada a la nueva canasta del IPC (base octubre 2019 septiembre 2020) fue de 5.35 % al cierre del mes de enero.

Según el organismo, no todo fue malo. Dijo que el primer mes de este año hubo otros bienes alimenticios reflejaron rebajas, entre ellos la cebolla (-18.11 %), ajo (-15.40 %), plátanos verdes (-3.64 %), papas (-3.22 %), batatas (-8.62 %) y habichuelas pintas (-1.52 %), las cuales repercutieron en que la inflación del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en el mes de enero de 2021 no fuese más pronunciada.

Tuberías, los block y el PVC

En lo que se usa para construir, se han ido elevando de precio desde los agregados (arena Itabo, grava y arena azul) hasta los clavos, los blocks, los tubos PVC, los alambres eléctricos, el cemento, la varilla y los materiales para estructuras ligeras, entre otros. Los agregados se han incrementado un 12.40% vistos de manera conjunta, y el cemento un 25.44%.

Los materiales eléctricos (vistos juntos) cuestan actualmente un 33.9% más que en febrero del pasado año. Y ha sido así porque el pie de alambre THHN número 12, que hace un año costaba tres pesos con 45 centavos, ahora cuesta cuatro pesos con tres centavos (subió ese solo un 16%). El alambre número 14, que costaba 2.40 pesos, pasó a venderse a 2.80 (+16.89%). La caja de registros 8x8x14 tenía un precio por unidad de 119.99 pesos. Actualmente se cotiza a 195 pesos (cuesta un 62.51% más). Y la caja 2x4 nockout 1/2 se elevó de 28.26 pesos la unidad a 31.27 pesos.

Las subidas, en términos porcentuales –de acuerdo con una tabla de precios obtenida por elCaribe- son estas: Las tuberías de PVC (Policloruro de vinilo no plastificado), se incrementaron a enero un 32.86%, las tuberías de polietileno un 8%, los clavos un 4.26%, los blocks un 20.43%, el alambre dulce un 18.42%, el acero y malla un 13.76%, los materiales de interconexión (eléctricos) un 31.55%, los agregados un 12.04%, el cemento un 25.44%, la madera un 11%, las bovedillas un 10%, el hormigón industrial un 23.46%, la herrería un 20%, la pintura un 21% y acero y malla 13.76%.

El metro cúbico de arena Itabo, que en febrero de 2020 costaba 700 pesos, se elevó a 800; la grava costaba 800 por metro cúbico y subió a 850, y la arena azul, que antes se vendía a 1,200 pesos por metro cúbico, aumentó a 1,400 pesos. El tubo PVC SDR26 uno y medio por 19 pasó de costar la unidad 41.93 pesos en febrero de 2020, a 51.73 actualmente. El codo PVC drenaje PG 2X90 se incrementó de 13.99 la unidad a 26 pesos; mientras, el cemento PVC lanco azul pasó de 2,070.5 la unidad, a 2,447.50 pesos. Y la curva eléctrica PVC ½ la unidad pasó de cotizarse a 3.07 a 3.53 pesos. El atado de varilla 3/8X20 se incrementó de 46,500 a $55,000, para un incremento absoluto de 8,500 pesos (+18.28%).

La tubería de polietileno 15 mm (100 MT) se incrementó el rollo de 3.335.85 pesos a 3,818.72. El aumento absoluto fue de 282.87 pesos (8%).