Dce relaciones sexuales no consentidas en matrimonio “no es violación"

Santo Domingo - El diputado oficialista Eugenio Cedeño consideró innecesario catalogar como tipo penal una violación sexual entre pareja.

En ese sentido, el miembro de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley del Código Penal, afirmó que el “consentimiento sexual está previamente establecido en el acto del matrimonio”.

“Ese es un tipo penal que para mí no existe”, manifestó el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Asimismo, resaltó que ese tema ha sido manipulado por algunos congresistas.

Puntualizó que cuando una pareja se casa la primera motivación para matrimonio es la relación sexual.

“Aquí nadie se casa para poner una fábrica de ropa, nadie se casa para poner un negocio, la gente se casa para vivir en pareja”, detalló Cedeño.

Explicó que el consentimiento sexual esta previamente establecido en el acto de matrimonio.

Razón por la que entiende no se debe considerar las mismas penas que la establecida por una violación sexual.

Advirtió que lo ocurra dentro de la relación puede llamarse violencia de género o maltratado físico.

“Pero no me le llamen violación”, manifestó el diputado.

Cedeño definió como violación, acto que se da en un asalto a una persona en la calle con el cual no se tiene ningún tipo de relación.

Que además se llevó a una actividad sexual no consentida.

Entiende se debe castigar la relación no consentida entre pareja.

“Pero no me va a decir a mí que van a castigar a una persona porque se quite el condón con la esposa a 20 años de prisión”, agregó.