Defensor del Pueblo se estanca en la Cámara de Diputados

A pesar de que el artículo 192 de la Constitución y el 04 de la Ley No.19-01 establecen que “el Defensor del Pueblo durará un período de seis años”, este 16 de mayo la incumbente, Zoila Martínez, cumplirá ocho años en esa posición: dos de rezago.



La razón no es que ella se niegue a pasar “la batuta” a algún relevo, sino al lento proceso que ha llevado a cabo la Cámara de Diputados para renovar esa posición.

El retraso no es solo en la actual y pasada legislatura, en representación del presidente del hemiciclo y miembro del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco. Viene arrastrado desde que Radhamés Camacho, del Partido de la Liberación Dominicana, dejó que venciera el plazo el 16 de mayo del 2019. Para esa fecha, el Senado debió juramentar a los nuevos miembros del órgano autónomo de las ternas que enviaría el hemiciclo, sin embargo, por razones no justificadas, no se mostró interés en renovar los integrantes de la entidad.

De acuerdo a la ley, en el presente caso la Suprema Corte de Justicia tiene la facultad de escoger y presentar las ternas al Senado para su elección.

La Constitución estable en su artículo 192 que “la Cámara de Diputados deberá escoger las ternas en la legislatura ordinaria previa al cumplimiento del término del mandato de los designados-miembros Defensor del Pueblo- y las someterá ante el Senado en un plazo que no excederá los quince días siguientes a su aprobación. El Senado de la República efectuará la elección antes de los treinta días siguientes”.

Sigue diciendo que “vencidos los plazos sin que la Cámara de Diputados hubiere escogido y presentado las ternas, ´las mismas serán escogidas y presentadas al Senado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia´. Si es el Senado el que no efectuare la elección en el plazo previsto, la Suprema Corte de Justicia elegirá de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados”.

De acuerdo a ese artículo, la Suprema Corte de Justicia es también responsable en la demora del proceso.

Lentitud del proceso no es de ahora

Hace unos días, Alfredo Pacheco agradeció el que la Suprema Corte de Justicia diera “tiempo de gracia” al hemiciclo para que presenten las ternas del Defensor del Pueblo al Senado, al tiempo que indicó que la demora en el proceso viene desde gestión anterior.

Cabe destacar, que a 19 meses de vencer el plazo de Zoila Martínez como titular del órgano, la Comisión Especial del Defensor del Pueblo de la Cámara de Diputados inició las evaluaciones de los aspirantes a ser miembros de la entidad. Fue en fecha 19 de enero, 2021. El proceso de entrevistas terminó 10 días después, con 74 evaluados de 97 inscritos.

La Cámara de Diputados escogió las ternas para miembros del Defensor del Pueblo el pasado 23 de marzo. Aspiran a titular Fidel Ernesto Santana, Henry Modesto Merán y Pablo Ulloa Castillo.

Zoila Martínez es la primera en el cargo

El Defensor del Pueblo se introduce en el país mediante la Ley No. 19-01, de fecha 01 de febrero del año 2001, y luego pasa a la Constitución en el 2010. Sin embargo, no fue hasta el año 2013 cuando la República Dominicana se estrenó con ese cargo, siendo la pionera y única titular hasta el momento la exfiscal del Distrito, la doctora Zoila Martínez.

En ese sentido, el Senado eligió a Martínez como Defensora del Pueblo, la noche del 16 de mayo del 2013, junto a Carlos Hernández Cabrera, como primer suplente; Ruddy Nelson Frías Ángeles, segundo suplente; y los adjuntos María Inmaculada Ramos Abreu y María Altagracia Batista.

El Defensor del Pueblo es una figura constitucional que busca salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas y velar por el correcto funcionamiento de la administración pública.

Senado espera ternas para escogencia

El presidente de la comisión especial del Senado designada para escoger el Defensor del Pueblo, sus suplentes y adjuntos, Ricardo de los Santos, dijo el pasado lunes que el pleno senatorial está a la espera de que la Cámara de Diputados envíe nuevamente las ternas para elegir los nuevos miembros. El legislador por la provincia Sánchez Ramírez recordó que al hemiciclo le urge resolver el tema de la escogencia del Defensor del Pueblo, porque la actual gestión ya venció su periodo. La Cámara de Diputados remitió al Senado seis ternas a miembros del Defensor del Pueblo: una para el titular, dos a suplentes y tres para adjuntos. El pasado 16 de marzo, la comisión especial del Senado decidió devolver las ternas, alegando inobservancia en la Ley 19-01, modificada por la 367-09. De acuerdo al Reglamento, la Cámara de Diputados debió enviar dos ternas para adjuntos, no tres. Desde el pasado 12 de abril las ternas están en la Cámara de Diputados.