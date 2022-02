Denuncian tienen "secuestrado" expediente de doctor Perrone

El abogado José Minier, denunció a través de su cuenta de twitter que el magistrado Patricio Rodríguez, tiene secuestrado el expediente del doctor Piero Perrone, a quien el día d ayer la jueza Ilka Méndez Sosa otorgó libertad pura y simple, por haberse encontrado inocente de la acusación de presunto abuso sexual contra su hijo.

El abogado, hizo un llamado a la procuradora Miriam German, para que ordene una investigación al magistrado por entorpecer la investigación y el proceso de libertad del galeno.

“Él no quiere que se ejecute la orden de libertad, quiere seguir maltratando a ese médico, no sabemos qué interés particular tiene el con ese expediente”, sostuvo Minier.

Hacemos formal denuncia por esta vía a la Mag. Miriam German Brito sobre el abuso de poder del Mag. Patricio Rodríguez, que tiene secuestrado el expediente @drpieroperrone desde ayer. Para que no se ejecute la libertad. @ListinDiario @DiarioLibre @elnuevodiariord @PeriodicoHoy pic.twitter.com/S9rIQL9N3o — Jose Miguel Minier A. (@JoseMMinier) February 8, 2022

La libertad le fue otorgada a Perrone, porque el tribunal comprobó que no había persistencia en la incriminación dado que el menor había señalado a tres personas como posibles autores del supuesto hecho.

Además, el menor había expresado que su madre lo había preparado para prestar declaraciones y se constató que el niño había sido sometido a múltiples entrevistas con el propósito de que emitiera la declaración acusando a su padre.