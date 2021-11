Desplome muro de gaviones destruye parte de una vivienda

Santiago. Un joven salvó su vida de milagro, cuando un muro de gaviones recién construido se desplomó, cayendo sobre la cocina de su vivienda, en la calle seis de La Otra Banda, la madrugada del sábado.

Carlos González, residente en la vivienda afectada parcialmente, narró que en la parte de atrás de la casa hay un risco, y que los propietarios estaban haciendo un muro de gaviones con rocas y mallas para usarlo como cimentación para construir una casa, y que al terminar removieron la tierra con una palita, le hicieron fuerza y se desplomó.

Expresó que el muro desbarató la mitad de la cocina de su vivienda, la nevera, el comedor, el techo completo, y el patio de la casa que está al lado, está lleno de piedra y arena.

“Yo estaba en la cocina, gracias a Dios estaba cerca de la puerta, incluso donde yo estaba no cayó nada, porque ni tiempo a salir me dio, eso cayó inmediatamente, si yo hubiese estado del lado donde cayó, no hubiese estado vivo ahora mismo”, expresó González.

Dijo que quienes estaban trabajando en el muro lo hicieron demasiado fino, explicando que los muros de gaviones normalmente se hacen en dos o tres escalones, y ellos nada más hicieron uno.