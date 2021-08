Dice acusación caso Odebrecht solo es “pura propaganda”

Ayer, en el tercer día de sus alegatos finales, la defensa de Ángel Rondón, imputado en el caso Odebrecht, aseguró que la acusación presentada por el Ministerio Público solo es “pura propaganda”.

Indicó que los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no presentaron ante el tribunal las evidencias que demuestran el soborno que dicen el imputado entregó a funcionarios y legisladores a cambio de que la constructora Odebrecht fuera favorecida con adjudicaciones de obras públicas.

“Alegar no es probar”, afirmó la abogada Emery Rodríguez, quien fue la encargada de presentar el discurso de clausura en la jornada de ayer, con el que buscan que Rondón no sea condenado a 10 años de prisión y se le decomisen decenas de bienes y cuentas bancarias, como lo ha solicitado el Ministerio Público.

“El caso Odebrecht desde el primer día es absolutamente pura propaganda, pero ellos olvidan, magistradas, que las acusaciones que se presentan en juicio no son propagandas, no deben ser propagandas, deben ser actos racionales que objetivamente deben obtemperar pero a la verdad probada aquí, en este escenario, no en ese (las ruedas de prensa)”, continuó diciéndole Rodríguez a las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes integran el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La joven jurista manifestó que las magistradas no van a poder encontrar respuestas a múltiples preguntas, ya que, agregó, la acusación todavía no ha respondido. Y dijo que es muy tarde para eso.

El juicio continúa el martes, que será el cuarto día de Rondón presentando sus alegatos de clausura.