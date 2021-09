Dicen lectura de la biblia en escuelas rescataría valores morales y cívicos

El diputado y presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y, Elías Wessin Chaves, aseguró este miércoles, que ante la necesidad de rescatar los valores, la moral y cívica del país, hace falta una revolución, que se podrá llevar a cabo con la aplicación de la ley 44-2000, que establece la lectura e instrucción bíblica en las escuelas públicas.

“Pienso que hay que hacer una revolución moral en la República Dominicana, sobre todo en las escuelas, entiendo que hay que rescatar la moral y cívica que antes se nos daba, bajo los principios que dieron origen a esta nación y que están plasmados en la bandera nacional”, señaló Wessin durante la entrevista especial en el programa matutino “Despierta con CDN”.

Indicó que la Ley 44-2000, la cual fue propuesta por el partido que preside y aprobada en el año 2000, tiene 20 años sin ser aplicada y señaló que esperan, que su implementación en las escuelas, sea el primer paso que tome el Ministerio de Educación, ya que, “ha estado engavetada en todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora”.

También explicó que la intención del proyecto, es que “nuestros niños, nuestra juventud, conozcan los valores de la civilización occidental, que es a la que nosotros pertenecemos, que es la que nos ha dado la libertad, que es la que nos ha dado todos estos derechos”.

En tanto, aplaudieron la acción de Educación, en cuanto a la repartición en las escuelas, ya que la lectura de la biblia, trabajaría la parte espiritual de los jóvenes que podrían caer en la delincuencia, aparte de los factores, desempleo y falta de oportunidades.

“Nosotros creemos que es un buen paso que ha dado el Ministerio de Educación al repartir biblias. La Biblia es un libro vivo, el que lo lee, recibe mucha bendición, nosotros creemos en eso, creemos que la República Dominicana, necesita realmente eso. La delincuencia se puede evitar trabajando muchos factores, el tema del desempleo, el tema de las oportunidades, pero la parte espiritual, la parte interna hay que trabajarla y no hay mejor libro que la biblia para eso”, señaló.

RD no es un estado laico



Durante la entrevista, el diputado fue cuestionado en cuanto a la polémica que podría causar la fomentación de la lectura de la biblia en las escuelas, ante la diversidad de religiones seguidas en el país, a lo que respondió que RD no es un estado laico y que la religión prevaleciente es la católica.

“Lo primero es que la constitución no dice que somos un estado laico, lo segundo es que la ley no obliga al estudiante, la ley establece la opcionalidad… El argumento de que somos un estado laico y una serie de argumentos liberales, no se corresponden realmente con los valores que sustentan la misma constitución”, indicó.

Continúo diciendo que, “la bandera de nosotros no tiene la media luna de los musulmanes, tiene una cruz blanca en el medio, tiene una biblia que fue puesta ahí por los trinitarios, que liberaron este país, nos separaron de Haití, bajo el juramento trinitario y la trinidad es Dios padre, Dios hijo, Dios Espíritu Santo, entonces ese argumento de que hay que darle oportunidad a los islámicos, a los baha´i, a una serie de religiones que si hacemos un censo, son una minoría”, señaló.

En cuanto al artículo 45 de la constitución, que establece la “libertad de conciencia y de culto. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres”, el diputado indicó que “la ley no obliga, sino obliga entonces no estamos violando ningún precepto constitucional”.