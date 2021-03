Diputado Félix Morel renuncia del PLD

Santo Domingo. El diputado Félix Michell Rodríguez Morel renunció este jueves de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aseguró que en las próximas horas dirá a qué partido político irá.

Rodríguez manifestó que su decisión es un asunto bien pensado desde hace tiempo y ahora llegó el turno.

“Es un asunto que todo el que me conoce sabe, es un asunto bien pensado desde hace tiempo, bueno pues llegó el momento”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que no iba a hablar más sobre el Partido de la Liberación Dominicana, pero que esa organización “ha escrito el manual de hacer lo incorrecto, contaminado por una cúpula que ha implementado el manual de las cosas que no se deben hacer y la han hecho, y lo siguen haciendo y por lo que vemos no pararán de hacer”.

Precisó que en las próximas horas se sabrá a qué corriente política se irá.

“En las próximas horas ustedes sabrán. Todo el que me conoce sabe de donde yo soy “, aseguró.

Denunció que para ganar la diputación en el partido morado hay que hacerse ignorante, cosa que él no es.

“Para estar en el PLD hay que ser ciego, sordo y mudo para por lo menos ser diputado y yo no soy así”, reveló.

Ayer el diputado por la provincia de San Juan Melido Mercedes, pasó a las filas del partido Fuerza del Pueblo, tras renunciar del Partido de la Liberación Dominicana.

La juramentación fue encabezada por el coordinador del partido, Radhames Jiménez, y el vocero de los diputados, Rubén Maldonado. Hasta el momento Fuerza del Pueblo tiene un total de 14 legisladores en el hemiciclo.