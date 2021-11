Then; no hubo intención de denigrar, la imagen de las madres dominicanas

El director general de la Policía Nacional Eduardo Alberto Then , pidió disculpa públicas a través de un video publicado por la Z101 en su canal de Youtube, dada las declaraciones.

Then otorga seguridad de que no habrá ningún tipo de restricciones para que los hijos de madres solteras que ingresen a la Policía Nacional.

Esto, tras manifestar que la policía Nacional no aceptará agentes policiales que quieran insertarse en la policía y sean criados por madres solteras.

“En ningún momento hubo intención en mi respuesta de denigrar, la imagen y sacrificio de las madres dominicanas", dijo.

"Ellas responsables de la crianza y formación de sus hijos, muy por lo contrario siempre he dicho que son heroínas que me recen todo el apoyo y el respaldo de nuestra sociedad, manifiesto mis más sinceras disculpas, ” expresó el General Then.

Asimismo, Then manifestó sus disculpas debido a las expresiones inadecuadas.

Indicó que los que quieran ingresar a la Policía Nacional, no tengan restricciones de acuerdo a los reglamentos institucionales de la Policía Nacional.