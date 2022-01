Durante la audiencia de coerción en su contra, Alexis Villalona ha reiterado sus disculpas a la sociedad y a la mujer que agredió en un incidente de tránsito en el municipio Baní, provincia Peravia, el cual fue captado en cámara y que terminó viral por las redes sociales.

Pero esa solicitud de clemencia de Alexis no evita que tenga que atravesar por un proceso judicial. No obstante, su ejemplo no resulta ser el de otros casos que sí se han resuelto mediante disculpas públicas.

El más reciente fue el de los agresores del famoso manatí “Juanita”, quienes pidieron disculpas mediante sus plataformas por haber arrastrado al animal fuera del río Ozama.

“A toda la unidad competente le pido disculpas por lo que hice. Mucho perdón porque lo hice inocentemente”, se escucha decir a uno de los desaprensivos durante el video de disculpas.

Otras dispensas

En enero de 2021, Jhon Guava, un hombre que golpeó a un envejeciente por una cañada en un hecho ocurrido en el Hoyo de Gurabito, Santiago, pidió disculpas luego de que el video se viralizara y llovieran criticas ante el acto abusivo.

En ese mismo mes, seis jóvenes que se observaban en un video en alta mar violentando el llamado a toque de queda y desafiando a las autoridades policiales del municipio de Sánchez de la provincia de Samaná, pidieron disculpas públicamente por la acción, la cual, según alegaron cometieron la falta porque se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Mientras que en agosto de 2016, el agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Richardson Saba Núñez y la procuradora fiscal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Sourelly Jáquez, pidieron perdón al país luego de que llegaran a una conciliación en el caso del altercado por la violación de la Ley de Tránsito 241.

“Reitero mis disculpas al pueblo dominicano y a la Digesett ya que el que me conoce y sabe mi trayectoria sabe de mi integridad y honestidad. Sin embargo, como ser humano no soy perfecta. Intento cada día ser mejor”, dijo la fiscal.

“Voy a pagar la multa correspondiente, me disculpo con la sociedad dominicana, ya que nosotros, los que velamos porque se aplique la ley, somos los más llamados a cumplirla”, agregó Jáquez.

Mientras que el agente de la Digesett expresó: “Fui criado por una familia muy humilde y trabajadora… tengo tres hijos por los cuales lucho cada día, decidí ser policía porque siempre me ha gustado servir a la patria”.

Contra la Digesett

En mayo de 2015, Eduardo Villamán Fadul, pidió perdón públicamente mediante un vídeo a los agentes agredidos de la Digesett y al pueblo dominicano en general por sus actos violentos y ofensivos que propició en contra varios efectivos de esa institución del orden.

Fadul se disculpó por el comportamiento que presentó luego de que los agentes le ordenaron que se detuviera en la avenida por la que este transitaba.

“Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Miguel Villamán Fadul y quiero pedir disculpas a la sociedad dominicana y la Autoridad Metropolitana de Transporte por el comportamiento que tuve. Y en espacial, a esos dos agentes que hacían su labor a la hora 7 de la noche, con en el cual tuve un percance, por eso pido disculpas”, declaró el joven en la grabación