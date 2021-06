Casi tres años antes de que un edificio frente al mar se derrumbara en Miami, una empresa de ingeniería estimó que las reparaciones importantes que necesitaba el edificio costarían más de 9 millones de dólares, según unos correos electrónicos recientemente publicados.

El correo electrónico de la empresa Morabito Consultants forma parte de una serie de documentos publicados por la ciudad de Surfside mientras continúan las labores de rescate en el lugar del edificio derrumbado, donde más de 150 personas siguen sin aparecer. Al menos nueve personas murieron en el derrumbe.

La publicación de la estimación de costes de 2018 se produjo tras la publicación de otro documento de la empresa que mostraba que la cubierta de la piscina de la planta baja del edificio estaba apoyada en una losa de hormigón que presentaba “importantes daños estructurales” y debía ser reparada en profundidad. Ese informe también revelaba “abundantes grietas y desconchados” en las columnas, vigas y paredes de hormigón del estacionamiento.

Le recomendamos leer:

El informe no advertía del peligro inminente de los daños, y no está claro si alguno de los daños observados fue responsable del derrumbe de las Torres Champlain Sur, ya que la causa aún no fue establecida, pero por ahora las primeras señales apuntan a fallas edilicias que podrían haber sido atendidas.

La estimación de costes mostraba que las reparaciones en todo el edificio costarían más de 9,1 millones de dólares, y que sólo el coste de las obras en el garaje, la entrada y la cubierta de la piscina suponía más de 3,8 millones de dólares. Cuando el edificio se derrumbó, las obras aún no se habían realizado.

El informe anterior decía que la impermeabilización bajo la cubierta de la piscina había fallado y se había colocado de forma incorrecta en lugar de inclinada, lo que impedía que el agua se drenara.

“El fallo de la impermeabilización está causando importantes daños estructurales a la losa estructural de hormigón situada debajo de estas zonas. Si no se sustituye la impermeabilización en un futuro próximo, el grado de deterioro del hormigón se ampliará exponencialmente”, decía el informe.

La empresa recomendó que se sustituyeran las losas dañadas en lo que sería una reparación importante.

Algunos de los daños en el hormigón del aparcamiento eran menores, mientras que otras columnas tenían barras de refuerzo expuestas y deterioradas. También observó que muchos de los intentos anteriores del edificio de arreglar las columnas y otros daños con epoxi estaban estropeados por una mala mano de obra y estaban fallando.