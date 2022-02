EGEHID anuncia convocatoria a becas para estudios en el ITLA

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) anuncia la apertura de la convocatoria a becas para realizar carreras técnicas en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), dirigida a los jóvenes residentes en las provincias y entornos de los complejos hidroeléctricos.

La oferta formativa incluye las carretas de Energías Renovables, Redes, Software, Multimedia, Mecatrónica, Seguridad Informática, Diseño Industrial y Analítica de Ciencia de Datos, para iniciar en el período mayo-agosto 2022.

Los aspirantes tienen hasta el 27 de febrero para someter sus solicitudes junto a sus documentos, los cuales deberán ser enviados en formato JPG o PDF a la dirección de correo electrónico [email protected]éctrica.gov.do

Para aplicar los jóvenes deben ser residentes en las comunidades aledañas a algún complejo hidroeléctrico de la Egehid, ser dominicano de nacimiento u origen; ser mayor de 18 años y haberse graduado de la educación media con un índice promedio de 80 puntos o más, durante los cuatro años del bachillerato.

La solicitud deberá contener copia de la cédula de identidad y electoral, acta de nacimiento original legalizada, currículum vitae, copia del récord de notas firmado y sellado por el distrito educativo correspondiente, copia del certificado de bachiller expedido por el Ministerio de Educación, certificado médico con una vigencia no mayor de tres meses, dos fotos tamaño 2x2, certificado de No Antecedentes Penales (para el final del proceso), copia de seguro médico si lo tiene, carta de motivación que no exceda las dos páginas donde explique por qué está interesado en obtener la beca y completar el formulario de solicitud de beca de la Egehid.