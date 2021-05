Ejecutivo prorroga el estado de emergencia

El Poder Ejecutivo prorrogó, mediante el decreto 345-21, otros 45 días el estado de emergencia en el territorio nacional para combatir la pandemia del covid-19.



La medida establece que con el estado de emergencia se ha logrado el control de la pandemia, “pero todavía es necesario mantener ciertas medidas de distanciamiento social recomendadas por organismos internacionales especializados y expertos en materia”.

Asimismo, dicta que para combatir oportunamente el covid y salvaguardar la vida y la salud de la población, el Poder Ejecutivo podrá disponer de la suspensión de derechos relativos al libre tránsito, asociación y reunión durante la declaratoria del estado de emergencia. La Cámara de Diputados aprobó una solicitud del presidente Luis Abinader para prorrogar, por 45 días más y a partir del 30 de mayo, el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia de la covid-19.

La solicitud de Abinader ya fue aprobada la semana pasada por el Senado de la República.

Durante la sesión, el diputado Elpidio Báez (PLD-Distrito Nacional), solicitó que para estar acorde con el estado de emergencia en todo el país, no se debe mantener la limitación a una prueba de PCR por año para cada persona, sino que cada ciudadano tenga más de una oportunidad.

Mientras que, el legislador Pedro Martínez, (Alianza País-Distrito Nacional) hizo un llamado a la ciudadanía, principalmente a los jóvenes, a ser responsables en sus actuaciones y que quien no quiera ponerse la vacuna que no se la ponga, pero que no esté entre las demás personas.

Máximo Castro Silverio, vocero del Partido Reformista Social Cristiano (Santiago) al expresar su apoyo a la solicitud del estado de emergencia por 45 días, se quejó porque no se permitió que los legisladores fueran de los primeros en vacunarse contra el covid-19, por el único hecho de críticas que hicieron algunos sectores.

Préstamo por 300 millones de dólares

Los diputados aprobaron un contrato de préstamos entre la República Dominicana y la corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta un monto de trescientos millones de dólares para el financiamiento del programa de apoyo a la emergencia generada por la pandemia de la covid-19 en la República Dominicana, el cual será ejecutado por el Ministerio de Hacienda.