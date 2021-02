El 59.33% de la población dice se aplicaría la vacuna contra el covid, según encuesta

Santo Domingo.- El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM), a través de su Centro de Investigación en Salud homónimo (CIS-HM), presentó los resultados de una encuesta sobre los conocimientos y actitudes de la población ante la vacunación contra el SARS-COV2.

Según la investigación el 59.33% de la población consultada estaría de acuerdo o completamente de acuerdo en aplicarse la vacuna, el 12.91 está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo y el 25.84% respondió que no lo sabe.

Ante la pregunta: ¿aceptaría la vacuna en caso de que requiera más de una dosis? El 58.37% dijo que sí; el 22.01%, no lo sabía; el 14.83%, no respondió; y el 14.83, no contestó la pregunta.

Estos y otros resultados fueron presentados durante una conferencia online, a cargo de la médico general, doctora Rayneida Mendez y la médico interno Massiel Méndez Jorge; miembros del equipo investigador que estuvo coordinado por el doctor Manuel Colomé, gerente de Epidemiologia del HPHM, e integrado además por Zoila Torres, Josvane Japa y el médico investigador Demián Herrera.

La doctora Dhamelisse Then Vanderhorst, directora general del HPHM, expresó que este tipo de investigación permite comprender mejor la situación actual de la población, identificar las posibles cuestionantes y proponer estrategias para que las futuras campañas de vacunación estén orientadas a responder a esas necesidades.

El estudio contó con la aprobación del comité de ética institucional del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza y los participantes otorgaron su consentimiento voluntario explícito antes de la recopilación de datos.

Otras preguntas

¿Aceptaría la vacuna si su empleador se la solicita? El 58.86% está de acuerdo y completamente de acuerdo, el 19.13% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo y el 20.10% no lo sabe.

¿Cree usted que el coronavirus es una enfermedad real? El 87.56% considera que sí; el 9.57% considera que es real, pero que los medios exageran; el 0.01% respondió que no es real, mientras el 1.91% no contestó la pregunta.

¿Cree usted que la vacuna será la solución para superar la crisis sanitaria? El 60.77% considera que sí, el 37.32% considera que no y el 1.91% no ofreció respuesta.

Método

Esta fue una encuesta en línea basada en Microsoft Forms. Se utilizaron preguntas cerradas, se eligieron grupos de edades (18-24, 25-44, 45-64 y 65+), género (masculino, femenino, otro), se incluyeron los datos socio demográfico, nivel socioeconómico y educación y la aceptabilidad de la vacuna contra el COVID-19.

El 66.99% de los consultados era de sexo femenino y el restante 33.01%, masculino. El 48.32% de los encuestados estaba en el rango de edad (18-24 años), el 44.01%, entre 25-44 años; y el 7.65%, entre 45 y 64 años de edad.

El 97.13% eran de nacionalidad dominicana; estadounidense, 0.96%; venezolana, 0.96%; y otra 0.96%. El 81.82% era de nivel universitario; 14.35% de nivel secundario y 3.83%, técnico superior.