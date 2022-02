El culto a la personalidad de los políticos

Anteayer fue el cumpleaños del ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, y que peor manera de celebrarlo que divulgar un audiovisual con el logo de esa institución que evidencian que el llamado “culto a la personalidad” no ha sido superado.

En el video se puede mostrar al funcionario abrazando a otros incumbentes, trabajadores y obreros; al tiempo que es arropado por frases de agradecimiento a su persona y por los aportes que ha hecho al país. Las críticas hacia el audiovisual no se hicieron esperar.

La comunicadora Susana Gautreau de Windt fue una de las usuarias que se manifestaron. “Horrible muestra de culto a la personalidad y utilización de la imagen institucional. Esto no es más que muestra que el ministro @DeligneAB no conoce los límites de su investidura pública”, expresó de Windt.

Pero Ascención no es el único funcionario que ha dado muestra de sentirse atraído por los lisonjeros y derroches de alabanzas.

Roberto Fulcar, ministro de Educación, también ha sido criticado de manera constante debido a la exposición de su figura mediante los canales de la institución que dirige.

En diciembre de 2020, la cuenta del Ministerio de Educación (Minerd) publicó un audiovisual donde se veía a Fulcar reintegrándose a sus labores luego de dar negativo en la prueba PCR para detectar el COVID-19.

Fulcar estaba rodeado de empleados de la institución que lo aclamaban por su recuperación e integración a sus quehaceres. Esto degeneró en críticas por el uso de las vías institucionales para promover su figura.

“Mi congreso”

En marzo de 2016, el expresidente Danilo Medina fue criticado bastante duro luego de que dijera necesitar senadores y diputados que aprobaran en el congreso lo que él quería hacer por Pedernales y en las provincias del sur del país.

“Aquí no se puede inventar, no se lleven del cuento de que es una dictadura de partido, pues un presidente que no tiene congreso, no lo dejan gobernar. Yo necesito mi congreso y estos compañeros que estamos postulando son parte de mi congreso.

Tienen que marcarme a mí y a mis congresistas en la boleta. A mis regidores, mis alcaldes y diputados, para que podamos hacer lo que los habitantes de Pedernales esperan que hagamos”, indicó Medina en aquel momento.