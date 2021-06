El vínculo existente entre El Chavo del 8 y Pablo Escobar

Debido al apabullante éxito que tuvo la serie El Chavo del 8, a partir de 1977, el elenco comenzó a hacer giras, en donde acostumbraban a cantar, bailar y actuar frente a las audiencias. Entre los países que visitaron se encuentra Colombia, justamente en la época en la que el famoso narcotraficante Pablo Escobar ya acumulaba una gran riqueza.

En varias ocasiones, el actor Carlos Villagrán declaró que en plena gira gente que trabajaba para el colombiano les llegó a ofrecer cifras exorbitantes de dinero para acudir a actuar a la fiesta de una de sus hijas. “Tengo ese orgullo de decir no fuí, pero sí fue Roberto”, confesó en una entrevista para el diario Basta.

Incluso, Villagrán, en una entrevista para América TV, narró a detalle que, cuando se encontraba en un hotel en Bogotá, acudieron tres hombres con portafolios al cuarto donde hospedada: “Nos presentamos, abrieron un portafolio, sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita de centro, la abrieron y me dijeron: ‘Mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón, que ponga usted la cantidad, hasta 1 millón de dólares’. Se me heló el cuerpo”, dijo.

El intérprete de Kiko se negó a aceptar la oferta por miedo, pero contó que se enteró que, en giras posteriores, cuando él ya no formaba parte del programa, el equipo de producción sí aceptó ir a festejos de Escobar.

La existencia de una fotografía en donde se observa parte del elenco de El Chavo del 8 en compañía de Pablo confirmaron que en algún momento se encontraron con el fundador de “El Cártel de Medellín”.

Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014, sin zanjar nunca las diferencias con algunos integrantes del elenco que hizo -y aún hace- reír a toda Latinoamérica con sus múltiples personajes.

