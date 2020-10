Enfermera acusa a médico en EEUU de infectarla "deliberadamente" con covid-19

Miami.- Una enfermera de Miami interpuso una demanda a una clínica en la que acusa a un médico de infectarla "deliberadamente" con el coronavirus, por lo que tuvo que ser ingresada de gravedad, además de supuestamente contagiar a su hijo.

Venise Jean-Baptiste, una enfermera practicante, dijo a la televisión Local 10 que ella y su hijo sufrieron de covid-19 después de que un médico con el que trabajaba la infectara intencionalmente durante un cruce de pasillo en un centro médico de Miami.

"Él dijo: 'Bueno, si yo lo tengo, ahora tú también lo tienes. Ahora, déjeme en paz", comentó la enfermera y añadió que ella y su hijo comenzaron a mostrar síntomas pocos días después del presunto incidente.

Tanto la enfermera como el médico Joseph Piperato trabajaban en la clínica Biscayne Medical, perteneciente a la organización Project Access Foundation.

La enfermera afirma que Piperato mostraba síntomas de la covid-19 y que exigió al centro un equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés), además de que le realizaran un test de coronavirus.

Jean-Baptiste acusa de negligencia a la gerencia del centro médico y afirma que su empleador le negó el acceso al equipo de protección personal que necesitaba para mantenerse a salvo.

"Este es solo un ejemplo de ganancias sobre las personas, de no querer saber si alguien está infectado porque no quiere cerrar la clínica", dijo el abogado de la enfermera, John Leighton, citado por Local 10.

Project Access Foundation, una organización sin fines de lucro cuya web indica que tiene "interés en brindar a la comunidad los servicios médicos que necesiten y no estén a su alcance", emitió un comunicado este viernes alegando que la clínica en cuestión ha seguido las pautas vigente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

"Los alegatos expuestos en la denuncia son infundados y serán defendidos agresivamente", dijo un representante, agregando que las medidas preventivas en la clínica incluyeron controles de síntomas y la disponibilidad de PPE.

La enfermera por su parte afirmó a los medios que su experiencia durante la convalecencia fue "aterradora".

"Llamé a mi familia y le dije: 'Esto es lo que quiero que hagas con mi hijo ... por si acaso no lo logro, porque no creo que vaya a lograrlo'", narró.