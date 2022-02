Estas son las figuras políticas que pregonan el amor por los cachorros

Son muchas las figuras políticas dominicana que pregonan por las redes sociales el amor que sienten hacia los animales, principalmente hacia los cachorritos.

Parte de esas personalidades suelen postear con frecuencia las actividades de recreación que realizan junto a sus mascostas.

Además, los tratan con el respeto que se merece cualquier miembro de una familia.

No obstante, algunos de estos ciudadanos aunque no tengan un cachorro propio, suelen mostrarse cariñosos con los que ven en las calles o pertenecientes a un particular.

En franca muestra de afecto hacia su mascota se pudo apreciar al ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó.

También, al diputado Omar Fernández, la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, el edil de Santiago Abel Martínez.

Asimismo, el candidato a diputado Homero González, el nieto del expresidente Hipólito Mejía, Juan Garrigó Mejíal y el actual ministro de Juventud, Rafael Féliz.

Mientras que en las redes sociales se hizo viral la fotografía del ministro de Educación, Roberto Furcal, cuando cargaba una perrita de nombre "Minerva".