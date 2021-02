Exempleados Caasd: "Si no tenían cuartos para qué nos cancelaron"

"Si no tenían cuartos para qué nos cancelaron", el clamor de decenas de exempleados de la Coorporación Dominicana de Alcantarillados de Santo Domingo (Caasd) quienes protestaron este jueves exigiendo el pago de sus prestaciones laborales.

El grupo de hombres y mujeres explicaron que tienen seis meses esperando que la institución efectúe el pago. Sin embargo, solo reciben excusas.

David Rafael Vasquez, quien duró cinco años trabajando como auxiliar de asuntos social, dijo que espera una respuesta por parte del director de la Caasd Fellito Suberví, ya que entiende nunca se ha referido al tema.

"No queremos problemas solo queremos que el director de la Caasd nos de una respuesta", manifestó Rafael Vasquez.

Asimismo, una empleado que tras llevar seis meses cancelada no aguanta" los compromisos financieros de pago de casa y bancos. "Todos los días es cuento y cuento y no nos quieren dar nuestras prestaciones que por ley nos corresponden", so