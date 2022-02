Favorecen eliminación de medidas en el país

El presidente del Colegio Médico Dominicano y la Presidenta de la Sociedad de Infectología ven positivo el anuncio hecho por el presidente Luis Abinader respecto a la eliminación de las medidas restrictivas que se estaban aplicando para la prevención propagación de Covid-19.



Senén Caba y Clevy Pérez, consultados por elCaribe, reconocen que los casos de coronavirus han caído de manera estrepitosa en las últimas semanas debido a la gran ola de infectados que hubo entre diciembre y enero pasado.

“Yo lo veo bien. Yo lo veo correcto yo creo que estamos ante una pandemia que va en estampida, que se despide. Hay que admitir que el coronavirus es impredecible pero lo cierto es que después del ómicron no hemos tenido una variante que se pueda decir que está generando crisis, brote, en ningún sitio a estas alturas del juego”, refirió Caba al destacar que en los hospitales y clínicas del Gran Santo Domingo y San Francisco de Macorís es ínfimo el número de personas ingresadas en salas regulares como en cuidados intensivos.

En tanto que la infectóloga Pérez, recomienda que en los lugares cerrados se siga usando la mascarilla como método preventivo.

“Particularmente con el uso de mascarillas en espacios cerrados, es algo que yo esperaría más tiempo para quitarlo, por lo menos en espacios cerrados”, señaló la profesional de la salud.

Hay que explicar más

El neumólogo Jorge Manzur, al conversar con el equipo más que Noticias de CDN, Canal 37, se cuestionó respecto a “si la gente va a continuar acudiendo a colocarse sus vacunas” ahora que no será obligatorio presentar la tarjeta en los lugares de trabajo y otros espacios.

De igual manera, dijo que las autoridades deben aclarar qué va a pasar con las coberturas hospitalarias, los medicamentos de alto costo destinados para pacientes enfermos de coronavirus, las licencias de trabajo y otros aspectos asociados a la pandemia.

No fue una buena medida, dice el doctor Severino

El doctor Fulgencio Severino no está de acuerdo con la decisión del gobierno. “Es un mensaje negativo de que todo ha terminado. Nadie ha declarado que todo ha terminado”, refirió al señalar que en cualquier momento aparecerá otro rebrote por considerar que las personas de manera voluntaria no continuarán vacunándose, además de que la población inoculada, en su mayoría tienen vacunas que ya no le protegen dado el tiempo trascurrido.