Fefita La Grande agradece cheque del Gobierno aunque considera que no fue lo justo

Santo Domingo.- La Merenguera típica Fefita La Grande manifestó este sábado que se sintió bien con el cheque que recibió por parte del Gobierno, aunque consideró que “no fue lo justo”.

“Ahora me dieron algo ahí en el Gobierno, no fue una cosa del otro mundo, pero inmediatamente cogí y, lo partí con mis músicos. Quizás no era lo justo, pero yo me sentí bien”, expresó la artista.

En cuanto a distribución de los cheques por parte del Estado, Fefita entiende que el Gobierno estuvo mal asesorado debido a que dejaron a muchos fuera muchos de sus colegas y a los músicos.

Pese a que prefirió reservarse la cantidad de dinero que recibió a través del Plan Social de la Presidencia, dijo que lo distribuyó entre sus empleados.

Al ser entrevistada por el periodista Adolfo Salomón en el programa semanal “Verdades Al Aire”, que se difunde por CDN, canal 37, la dueña del emblemático éxito “Vamos hablar inglés”, aseguró que no firmó ningún contrato con el Gobierno al recibir el controversial cheque.

“Primero el cintillo dice que era un préstamo para tocar en fiestas del Gobierno, ahora dijeron que no, yo no sé nada de eso”, indicó Manuela Josefa Cabrera Tavares, nombre real de la merenguera, quien comparó la dádiva como un premio, la cual recibió con mucho gusto.

Violación a protocolos

"La Mayimba", como también se le conoce a la artista, criticó que a artista internacionales se les permita realizar conciertos semipresenciales, como es el caso de Ricardo Montaner, que ofreció uno en Altos de Chavón, mientras que los locales no han podido hacerlo.

"Eso yo no puedo entenderlo", enfatizó.

Sueños por cumplir

La cantautora que en marzo próximo arribará a los 56 años en la música reveló que uno de sus mayores anhelos hacer una novela, por lo que esperará que pase la crisis sanitaria por la que atraviesa el país a causa del coronavirus para "ponerse en eso".

"La Gran Soberano" que lleva acumulada en su hoja de vida nueve películas, adelantó que se está desarrollando un proyecto cinematográfico sobre su vida, el cual según dijo "va magníficamente bien".

Recibe propuesta de Cardi B

La merenguera dijo que recibió una propuesta de la rapera de origen criollo Cardi B, quien presuntamente quiere grabar el tema "Vamos hablar inglés" con ella.

"Yo le dije que sí, que no había problemas", aseguró.

Quiere que la recuerden con aplausos

Fefita aseguró que se retirará de la música cuando muera. Ante la pregunta que ¿Cómo quiere que la recuerden si un día parte de este mundo?, la artista de 76 años dijo que con aplausos.

"Que me recuerden con aplausos, con risas y con mis cuentos", manifestó.