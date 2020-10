Félix Sánchez y María Dimitrova se comprometen

Una boda entre campeones. Uno en la pista y otra en el tatami. Félix Sánchez y María Dimitrova sorprendieron a miles en las redes sociales al expresarse su amor eterno.

Ese compromiso quedó oficializado luego de que ambos laureados atletas celebraban su unión mediante fotos, que fueron tendencia en las redes sociales.

“Llegaste tú, y desde ese día ya no espero a nadie más. Gracias por amarme, respetarme, valorarme y por demostrarme todos los días lo afortunada que soy de tener a mi lado a un hombre tan maravilloso como tú. I’m yours now and forever. Love you babe #DimiSanchez”, (soy tuyo de ahora y para siempre. Te amo)”, escribió Dimitrova en su cuenta de Instagram (@dimitrovakarate), mientras le daba un beso a Sánchez, luego de que este último la sorprendiera con el anillo de compromiso.

Dimitrova, una atleta de alto rendimiento, colgó en su cuenta de Instagram un total de diez fotos de los momentos de su compromiso con el doble medallista olímpico, acto que contó con la presencia de familiares y amigos.

“2020 a pesar de todo me dio algo bueno.... Un amor puro y real. Mis mejores momentos este año han sido a tu lado @dimitrovakarate nunca lo esperaba y de la nada... Llegaste tú a mi vida y nunca sería el mismo hombre... Te Amo Dimi #DimiSanchez”, reseño Félix en Instagram (@elsupersanchez).

Tras el compromiso, varios atletas le expresaron sus parabienes en el nuevo camino que ambos comenzarán a transitar en sus vidas.

“Muchísimas felicidades para ambos. Dios los bendiga enormemente”, dijo la gimnasta Yamilet Peña. En tanto el extenista Víctor Estrella Burgos publicó: “Tenemos boda pronto. Felicidades”. Asimismo, las integrantes de las “Reinas del Caribe” Gina Mambrú y Annerys Valdez también les desearon felicidades por esta decisión.