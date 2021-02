Fuerza del Pueblo irá a los tribunales ante ratificación de la Junta sobre partidos mayoritarios

Santo Domingo. El partido Fuerza del Pueblo deploró este jueves la ratificación de la Junta Central de que las únicas organizaciones políticas mayorías del país son el partido oficialista y el de la Libración Dominicana, y ellos minoritarios.

"Solicitamos a la Junta la reconsideración, la ha rechazado, por tanto nosotros tenemos otro recurso por delante, y ahí están los tribunales", explicó Franklyn Almeyda, coordinar general de la Comisión Organizadora del Primer Congreso Profesor Juan Bosch.

Almeyda pide al organismo electoral que no obligue al partido a recurrir a los tribunales para revocar la decisión como el pleno anterior.

Dijo que la decisión de la JCE en término constitucional-electoral es errática.

"Si la estamos impugnado es porque nosotros entendemos que no es justa, no es legítima, no es constitucional electoral", explicó el coordinador.

La declaraciones se llevaron a cabo en la casa nacional del partido, dónde anunciaron el inicio de las votaciones para elegir las propuestas internas que sugirieron miembros de la organización, el próximo domingo.