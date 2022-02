Fuerza del Pueblo sin declaración oficial tras no firmar denuncia

Santo Domingo - Luego de que el partido Fuerza del Pueblo (FP) brillara ayer con su ausencia en la sede de la Junta Central Electoral (JCE) tras convocar a los medios de comunicación para ofrecer una rueda de prensa junto a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), la organización política todavía no ha aclarado oficialmente por qué no asistió ni firmó el documento de denuncia.

El escrito de tres páginas, firmado solo por representantes del PLD y PRD, consigna la queja contra los altos dirigentes y funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por supuestamente usar recursos del Estado para conquistar a alcaldes, directores de distritos municipales y otros funcionarios locales de sus organizaciones a fin de que pasen al oficialismo. Fue en ese sentido que solicitaron a la JCE crear una comisión para que investigue la supuesta irregularidad y se aplique todo el peso de ley.

Sorprende que el partido convocante dejara decenas de periodistas “con el moño hecho”, sin dar una explicación clara de qué fue lo que ocurrió, con un documento en vilo e invitados plantados.

Reporteros y camarógrafos de los distintos medios de comunicación del país tuvieron que esperar “de pie” alrededor de dos horas para saber de qué trataría la rueda de prensa, ya que la misma era un misterio: se convocó sin decirse de qué trataría.

“Los partidos de oposición Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, ofrecerán una declaración conjunta al concluir reunión con el Pleno de la JCE. Manuel Crespo fungirá como vocero por nuestro partido”, reza la invitación, pautada para las 10:00 de la mañana.

Desde el mismo día, elCaribe intentó contactarse con Crespo, delegado político ante la Junta, pero fue imposible. Luego, un dirigente indicó que éste estaba ocupado en asuntos familiares de tema médico.

Además del delegado político, este medio se comunicó con otros altos líderes del partido, donde se evidenció opiniones encontradas en torno al tema, temor a que se revelen sus nombres y llamadas sin contestar. Lo que deja ver el “arroz con mango” que hay.

Parte de las opiniones ofrecidas es que FP depositaría ante la JCE un documento por separado, “casi con el mismo contenido” al que firmó el PLD y PRD; el partido entregó la denuncia junto al PLD y PRD, aunque no se llegó a firmar por falta de tiempo; había discrepancia con los dos partidos opositores por la palabra “transfuguismo”; no hay fecha para entregar el documento; y el partido no tiene una opinión oficial sobre el tema. Esta última, sin dudas, pareciera ser la real.

Se recuerda que Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD, dijo ayer que la Fuerza del Pueblo no pudo asistir a la sede del órgano comicial pero que “respaldaban” la iniciativa.

Conjuntamente con Guzmán depositaron la instancia a la Junta Central Janet Camilo, del PRD; y por el PLD Andrés Navarro y Monchy Fadul.