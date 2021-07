Gaby Desangles: “He sido una cazadora de oportunidades”

Me cerraron las puertas pero lo más importante es no rendirse

Esta joven comunicadora siempre supo que lo que le gustaba en su vida eran el escenario y el espectáculo, formándose en el área teatral, así como en el ballet y modelaje. Es cuando vio una puerta para hacer lo que tanto le gusta y poder llevar a espacios que estuvieron prestos para mostrar su talento y desde ahí inició su carrera.

“He sido una cazadora de oportunidades, las cosas no llegan a ti, hay que buscarlas, en un momento me cerraron las puertas y para mí lo más importante es no rendirse, no todos los espacios, no todos los momentos son para ti, el sol sale para uno, hay que tener paciencia, no desanimarse hay un chance para cada quien, persistir y cuando llegue estar listo”, expuso Desangles.