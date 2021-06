Gremios del sector salud piden aumento salarial y el cumplimiento de otras demandas al Gobierno

Un grupo de gremialistas se apostó este martes frente al Palacio Nacional en reclamo del cumplimiento de una serie de demandas para el sector salud.

Los servidores sanitarios instaron al presidente Luis Abinader a cumplir con un aumento de un 100 por ciento en las pensiones y los salarios, así como cesar las cancelaciones y dotar de viviendas a los citados profesionales.

“El 11 de marzo se nos prometió que a la mayor brevedad posible íbamos a firmar esos acuerdos, hoy estamos a 15 de junio y aún no hemos recibido la primera llamada”, informó Alba Suriel, presidenta del Colegio Dominicano de Bioanalistas (Codobio).

Al ser abordada por la prensa, la profesional de la salud advirtió que de no ser escuchada sus demandas, suspenderán los servicios en los hospitales donde brindan atenciones médicas a la población.

“Nosotros no queremos hacerlo, pero si no nos queda otro camino, tenemos que andar el sendero que ellos no han trazado, ya que no nos están dejando otra apertura para buscar un arreglo amigable a esto. Ellos serán los responsables de que nosotros continuemos con paros”, expresó.

En ese orden, responsabilizó a la vicepresidenta de la República y también coordinadora del Gabinete de salud, Raquel Peña, de interrumpir la paz laboral en el sector sino aprueba el convenio a la mayor brevedad posible.

También estuvieron participando en la protesta, la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), la Confederación Autónoma Sindical (CASC), y las asociaciones de farmacéuticos, psicólogos e imágenes médicas.