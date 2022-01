El dirigente político y abogado, Guido Gómez Mazara, ratificó que la sentencia 019-2014 del Tribunal Superior Electoral (TSE) señala que los partidos políticos no pueden violentar el derecho a los militantes de elegir a sus autoridades mediante el voto secreto, directo y universal.

Afirmó que la sentencia del TSE validó desde el punto de vista constitucional y de la normativa electoral la idea de que los mecanismos organizativos de los partidos políticos, aunque tienen la facultad de organizar la convención, no pueden conculcar derechos fundamentales.

Recordó el dirigente perremeísta que la sentencia 019-2014 creó un precedente significativo en lo que se refiere a la participación de la militancia y que en la actualidad ningún proceso de modificación estatutario puede andar acompañado de conculcar derechos partidarios.

“Cuando la comisión estatutaria del Partido Revolucionario Moderno le dijo a la dirección ejecutiva que había que votar directo, secreto, y universal, para elegir las autoridades partidarias, estaba reiterando la conducta histórica del partido, pero fundamentalmente siendo cuidadosa de la sentencia del TSE 019-2014”, afirmó Mazara.

Mazara, quien recientemente se declaró como aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, consideró que desde el Estado “no podemos convertirnos en conculcadores de esos derechos”, sobre todo porque el PRM es un partido moderno, comprometido con los cambios de la sociedad.

Dijo estar convencido que la racionalidad, la prudencia, el buen juicio, permanecerán como regla de comportamiento dentro de la dirección del partido el próximo domingo 30 para que los perremeístas salgan todos unidos y demuestre que es un partido que actúa de conformidad con los criterios del siglo XXI

A juicio de Gómez Mazara se deben superar las mentalidades autoritarias, y opinó que el pueblo dominicano en las pasadas elecciones no solo apostó por un cambio electoral, sino en el comportamiento y la actitud de los partidos políticos. “Con la fuerza de los votos democráticos se consolidan las características de los liderazgos en el país”.

Instó a tomar como parámetro e hilo histórico la imagen del doctor José Francisco Peña Gómez, que siempre fue un promotor de la participación de la base del partido. “Espero que después del domingo la comisión organizadora de la convención se aboque a convocar una comisión organizadora de la convención, porque de conformidad con la ley en abril se cumplen los 4 años de la convención que eligió a las actuales autoridades”.

Hacer la convocatoria de la comisión organizadora de la convención activa el partido y es fundamental que un partido en el poder no se amilane, no se duerma, no se anestesie creyendo que solo la dinámica efectiva y eficiente de un gobierno garantiza y asfalta el camino para futuras victorias, dijo el dirigente del PRM.

Según Mazara se debe seguir trabajando en la construcción de un partido atractivo, seductor, de apertura y que interprete efectivamente que los cambios no pueden reducirse tan solo a un eslogan de campaña sino de transformación en la actitud y el comportamiento de los partidos políticos.