Guillermo Moreno plantea retiro del senado del fideicomiso de Punta Catalina

Guillermo Moreno reiteró su rechazo ante el contrato de fideicomiso de la central termoeléctrica Punta Catalina debido a las implicaciones nefastas que supondría permitirlo.

Entre ellas Moreno expuso que en el país no hay una ley que regule los fideicomisos públicos, y que de entregarse Punta Catalina bajo este esquema, está empresa Pública se escaparía del control de la cámara de cuentas; los préstamos que contraiga no pasarían por el congreso, aunque se tomarían con el aval del Estado; y lo que es peor, las compras que realice se harían al margen de la ley de compras y no estaría sometida al control de la ley de libre acceso a la información pública.

Cómo puede deducirse, un contrato así contradice la política de transparencia a la que el gobierno de Luis Abinader se ha comprometido.

“Presidente Luis Abinader, lo que corresponde es que usted retire el contrato de fideicomiso de Punta Catalina del senado de la República y desista de entregar la termoeléctrica bajo la modalidad de este fideicomiso”, exigió el presidente del partido Alianza País.

Moreno señaló que el contrato se elaboró incluyendo al banco Banreservas, “pero en los hechos Punta Catalina se está entregando a un comité técnico integrado por empresarios con serios conflictos de intereses por sus vínculos con los generadores privados de energía eléctrica del pais”, dijo.

Ante este conflicto, el político y abogado dominicano también denunció que el gobierno del Luis Abinader debe investigar a través del Ministerio Público los sobornos de la licitación que otorgó la construcción de Punta Catalina a Odebrecht, y auditar la central para establecer el monto de la sobrevaluación.