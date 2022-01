El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, deploró este martes el que “sectores” amenacen con quitar visa por él defender una posición política.

“A mí, a mí, que nadie me amenace con quitarme visa por la toma de una decisión política; que me la quiten si me la quieren quitar. Total, yo voto y asumo temas por convicciones, pero aquí hay sectores que quieren dirigir allá y que quieren dirigir acá, y eso no es posible”, manifestó el portavoz peledeísta en su ponencia en la sesión ordinaria de este martes.

Gustavo Sánchez dijo que en este es el Congreso y en cualquier otro mundo, “nosotros tenemos la libertad, independientemente del poder fáctico que haya en la calle, de tomar nuestras propias decisiones”.

La expresión del diputado surge luego que la semana pasada el obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles, se hiciera eco de que sería retirada la visa americana a los presidentes del Congreso, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, si no incluyen en el Código Penal la no discriminación por orientación sexual.