Héctor Acosta a las iglesias: “Pido perdón por no haber actuado de la manera correcta”

Santo Domingo.- El senador de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta, pidió perdón este sábado a todas las iglesias por sus pronunciamientos con respecto al tema del aborto y las tres causales que se discute en el Congreso Nacional.

El también merenguero, quien había manifestado que las iglesias deben concentrarse en “llevar la palabra de Dios a los templos y no incentivar la violencia convocando a marchas”, reconoció que esa no fue la manera más adecuada para dirigiese a ellos.

“En esta oportunidad creo que el manejo que tuve en el día de ayer no fue el más correcto. Ustedes saben que a veces nosotros los seres humanos pasamos por situaciones que individualmente solo uno las entiende y a veces llegan momentos de emociones encontradas”, se justificó el legislador en un video que colgó en Instagram.

Manifestó que prefiere ser juzgado antes que le falta la humildad de recocer el error cometido.

Subrayó que siempre ha sido un creyente de Dios, que ama la vida y que el tema de las tres causales es complicado, que como legislador debió esperar que llegara al Congreso, estudiarlo, para luego deliberar y tener una idea más acabada sobre su posición como legislador.

“De nuevo pido perdón por no haber actuado de la manera correcta y al mismo Senado, creo que he faltado también a la ética al emitir juicio antes de…”, reiteró al reconocer sus pronunciamientos no estuvieron a la altura de un legislador.

Más temprano, el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, aclaró a Acosta, que la iglesia defiende la vida contra un tipo cavernario de violencia como el crimen del aborto.

Asimismo, el tuit aseguró que la iglesia jamás puede promover la violencia.