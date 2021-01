Hoepelman sobre su aspiración a Defensor del Pueblo: seré la voz de los que no tienen

Santo Domingo.- José Martínez Hoepelman, postulante a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo y uno de los entrevistado este miércoles por la Comisión Especial de Diputados responsables de escoger las ternas, dice posee vocación de servicio, ecuanimidad, entereza y valores para dirigir con justicia, equidad y transparencia esa entidad.

El abogado de profesión y oficio, tendrá 10 minutos para exponer sus propuestas e ideas ante los legisladores sobre cómo ampliar los servicios a la ciudadanía desde la Defensoría del Pueblo.

Hoepelman, afirma llegara a defender los derechos de la ciudadanía que no tiene voz, basado en que “los derechos no tienen nombres, partidos políticos o familiaridades, y tampoco deben ser ponderados sobre si merecen ser defendidos o no, cobarde sería un defensor del pueblo o abogado que a la hora de abogar por derechos legítimos ponderara si caerá bien o no”.

Al ser entrevistado por los periodistas que cubren la fuente del Congreso Nacional, dijo que decidió aspirar a ser electo Defensor del Pueblo, porque “no existe mayor satisfacción que servir a tus conciudadanos construyendo día a día políticas públicas que mejoren, amplíen y perfeccionen el estado social democrático y derechos”.

‘’Porque la Defensoría del Pueblo tiene la delicada e importante función de fungir como salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en nuestra Constitución y Leyes, únicamente en caso de que sean conculcados por los órganos del estado y sus incumbentes ‘’, preciso.

Desde la Defensoría del Pueblo plantea su modernización través del uso de las tecnologías de la comunicación y la información, en colaboración conjunta con las instituciones públicas, a los fines de verificar la no conculcación de derechos fundamentales.

Como profesional que aboga por prácticas modernas de políticas públicas y acciones de carácter social eficientes, es un firme creyente en la alianza pública privadas. ’Hay que involucrar a todos los sectores productivos de la sociedad en la gestión pública.

El aspirante a Defensor del Pueblo, sostuvo que el Defensor que quiere deberá tener una sólida posición que no pueda ser discutida; una institución que, sin pretender sustituir al Poder Judicial.

“El país necesita un intercesor que llegue a todos, que pueda recibir las denuncias sin que la gente tenga la necesidad de trasladarse de sus zonas “y ese defensor es que yo quiero llevar a la práctica si el Congreso de la República así lo decide”.

El abogado dejó claro que promueve la teoría de que para reclamar derechos no hay que vulnerar los de otros y ese es el legado que piensa dejar si el destino lo coloca en la Defensoría del Pueblo, una meta que se fijó desde finales del 2018.