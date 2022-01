Hombre mata su hijo de 24 días de nacido y desaparece cuerpo en Monte Plata

MONTE PLATA.- Un hombre está acusado de matar a su hijo recién nacido de 24 dias supuestamente porque desarrolló discusión con su pareja sentimental, en hecho registrado en Los Botados, del municipio Yamasá, provincia Monte Plata.

Al infanticida se le identificó como José Alejandro Brond Severino, de 24 años de edad, residente en Los Botados.

La madre del infante fallecido y pareja de José Alejandro fue identificada como Leidy Martínez de los Santos.

El hombre confesó a los medios locales que mató a su primogénito, porque su esposa estaba guapa con él.

La madre del infante, Leidy Martínez narró que daba el seno al niño y que este le arrebató de una manera violenta el de sus brazos.

La policía en hora de la tarde apresó a José Alejandro Brand Severino en el sector Peinado de Santo Domingo Norte, y fue trasladado al cuartel de Yamasá, para ser presentado ante el Ministerio Público en la próximas horas.

El cuerpo del niño no aparece, a pesar que

Brand Severino dijo que había regalado al niño a una señora en Santo Domingo, pero que este no la conocía por lo que no sabía donde estaba el infante.

Horas más tarde confesó que habría matado a su propio hijo, por problemas con su madre.