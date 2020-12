Hospitales y clínicas de Santiago aun con camas disponibles para pacientes con Covid

Las autoridades de Salud Pública se quejan por la desobediencia de la población a acatar el distanciamiento físico y el toque de queda

SANTIAGO.- A pesar de que los casos positivos de coronavirus se han elevado en las últimas horas en Santiago y en otros puntos del país, como consecuencia del incumplimiento del ciudadano al distanciamiento físico y el no uso de las mascarillas, los hospitales públicos y las clínicas privadas de esta cuidad aún cuentan con camas disponibles para afectados del virus.

La información fue ofrecida por el director provincial del área 3, de Salud Pública, doctor Robinson Santos, quien afirmó que la situación actual del Covid-19 no es para crear pánico en la población, pero entiende que el aumento de personas contagiadas sigue siendo una preocupación para las autoridades.

Explicó que actualmente 5 de 12 camas para internamiento de pacientes con coronavirus están disponibles en el Hospital José María Cabral y Báez, así como dos ventiladores.

Asimismo, el doctor Robinson Santos informó que los principales centros de salud privado de la ciudad tienen espacios para los ciudadanos afectados por el virus, y puso como ejemplo que en Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), hay 40 camas disponibles de un total de 63.

En el la clínica Materno Infantil poseen 64 camas hábiles para pacientes de coronavirus de un total de 80, en el hospital Hemmi de un total de 65 camas, 48 están libres, en Unión Médica del Norte tiene 5 disponibles de 41, mientras que en la Corominas hay 10 camas disponibles de 42.

“Uno de los problemas no es el Covid, sino la ciudadanía que no respeta el distanciamiento físico, no le presta interés en la situación que se está viviendo. Nuestra lucha ahora es con la población para que mantenga el protocolo”, explicó el doctor Robinson Santos.

El funcionario dijo que si la gente respetara más las normas de protocolos establecidos por las autoridades la enfermedad estuviera más controlada.

Santos lamentó que a los ciudadanos se le da oportunidad de libertad en medio de las medidas adoptadas por las autoridades para controlar el coronavirus, pero quiere más, lo que se constituye en una problemática, ya que la gente no acata los problemas y lineamientos de Salud Pública.

Sostuvo que a pesar de la alta incidencia de casos positivos de covid en los últimos días, la curva de la mortalidad se mantiene plana. Dijo mientras más pruebas PCR se realizan más probabilidades de casos positivos aparecerán, ya que el fin es detectar a tiempo el virus para enfrentarlo y poder tener el control.