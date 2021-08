Hotel Be Live informa no sufrió daños durante incendio en Costa Dorada

El hotel Be Live Collection Marien informó que sus instalaciones en el complejo Costa Dorada, no sufrieron daños durante el incendio que afectó el hotel Iberostar y agradeció la rápida intervención de los organismos de socorro, encabezados por el Cuerpo de Bomberos que actuaron rápidamente para controlar la situación.

“Queremos informar a nuestros clientes, suplidores y a todo el país que nuestros hotel Be Live Collection Marien no se vio afectado en lo absoluto en nuestras áreas de servicios, lo que nos permite seguir operando a toda capacidad para disfrute y bienestar de nuestros huéspedes”, indica una nota distribuida por Be Live.

"Por este medio, queremos desear a nuestros compañeros de Iberostar una pronta recuperación. Nos alegra la noticia de que no tuvieron incidencias con clientes o colaboradores. Que sepan que cuentan con nuestro apoyo incondicional, como colegas que somos en Puerto Plata”, puntualiza la declaración de Be Live Collection Marien.

En su declaración, los ejecutivos de Be Live agradecen al “todopoderoso” no tener ningún incidente que afectara la integridad física de nuestros clientes y colaboradores, “y aprovechamos la ocasión para agradecer la preocupación de nuestros amigos del sector y de toda nuestra cartera de visitantes preocupados por nuestro bienestar”.

El hotel Be Live Collection Marien expresó su agradecimiento y el apoyo inmediato de la senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal, la gobernadora, Claritza Rochette, el síndico, Roquelito Garcia, y de la directora regional de turismo Stephanie Kfouri, entre otros