Inician conocimiento medida coerción a parte de implicados caso Falcón

El juzgado de atención permanente del distrito Judicial de Santiago, inició el conocimiento de la medida de coerción a una parte de los 21 implicados en caso Falcón.

La medida será conocida por la magistrada Iris Borge. Además están presente los magistrados Yenny Berenice Reynoso, Aurelia Jaquez, Patricio Rodríguez, Yenny Liranzo, Reina Jimenez, Luisa Liranzo, Andrés Mena, entre otros.

Mientras, algunos abogados dijeron que pedirán el aplazamiento de la medida, ya que no han tiempo de conocer el amplio expediente de la solicitud.

Le recomendamos leer:

Santiago Peralta y Elvin Acosta, abogados de al menos cinco de los detenidos, adelantaron que pedirán el aplazamiento de la medida para poder estudiar a fondo el expediente que apenas le entregaron ayer sábado en la tarde.

Informaron que los implicados están acusados de lavado de activos, tráfico de drogas, violación a a la ley de armas, entre otras.

Acosta detalló que deben estudiar el expediente para determinar cuáles personas tiene o no responsabilidad penal, "pero en realidad todavía no la hemos estudiado a fondo", sostuvo.

Peralta dijo que con este caso se ha vendido un show mediático, como siempre, "ya que nadie ignora la forma de operar de la magistrada Yeni Berenice Reynoso".

"Ahí hay personas que eran empleados, que simplemente por una intervención de una llamada que dice que un empleado hay que cancelarlo están en el proceso, no tiene nada en su contra, no tienen bienes que le ocuparon, entonces se está cometiendo un atropello y vendiendo un boom en la prensa que no es en realidad", expresó Peralta.

Dijo que no se le hace una formulación precisa de cargos, simplemente vinculan a una cantidad de dinero y de armas que no existen, por lo menos hay imputados qué no le dicen de que se acusa.